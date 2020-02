Federico Vilar, jugador argentino nacionalizado mexicano, que terminó su carrera como titular en el Tijuana, conversó con ESPN Digital respecto a su nueva vida como entrenador del Atlético Argentino Rojas, del fútbol amateur trasandino.

“Es importante para mí, arrancar con esta carrera de entrenador ya más específico en mayores. Hace tres años me retiré y desde ese momento empecé en una u otra división en Rojas. Es un desafío con relación a lo anterior, pero con la mejor expectativa”, contó "el jefe".

El ex portero no perdió oportunidad de hablar de México, destacando por sobretodo el nivel de desarrollo que presenta la Liga para los cuidatubos.

“México está a la vanguardia en esa posición; el futbol mexicano da la posibilidad a los porteros de desarrollarse de forma íntegra, completa. Arqueros que no solamente juegan con un estilo, sino que se desarrollan a través del juego con los pies, a través del juego colectivo. Todos los guardavallas que tengan la posibilidad de desarrollarse ahí, no deben desaprovecharlo porque es una Liga con muchas particularidades y que te brinda cosas muy buenas”, aseguró.

Al ser consultado sobre las posibilidades de trabjar como director técnico en el país azteca, "Vilar" no evadió la pregunta e incluso deslizó que la chance ha pasado por su cabeza.

“Sinceramente, no me pongo límites; desde el inicio y a partir de ahora trataré de buscar lo mejor y prepararme en el lugar que me toque ocupar. Tengo buenas relaciones, buena amistad con gente con las cuales hablamos constantemente del futbol mexicano y yo trato de estar empapado en todo momento del futbol que tanto nos gusta... México, para mí es quizá el lugar más importante y, bueno, en un futuro quizá algo se pueda llegar a dar”, finalizó.

