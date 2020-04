Fue campeón con Pumas UANM y hoy se arrepiente de haberse ido

Durante los últimos años, Pumas UNAM se caracterizó por tener buenos goleadores. Es indudable que uno de los mejores fue Bruno Marioni, pero tampoco hay que olvidar la labor de Martín Bravo.

El ahora jugador de 33 años milita en la Segunda División de Argentina, precisamente defendiendo la playera de San Martín de San Juan, pero no olvida lo que fue su paso por los Universitarios.

A la distancia, atendió a los reporteros de Fox Sports Radio mediante una video conferencia y habló a corazón abierto sobre su estadía en el equipo del Pedregal.

"La verdad que hoy viéndolo desde muy lejos, me arrepiento bastante. Podría haber seguido un poco más en Pumas. En su momento pensé que era necesario un cambio", confesó el Rata.

Luego de marcar una buena era en CU, entre 2008 y 2014, Bravo fue traspasado a León de Guanajuato y eso es algo que, quizás, jamás nunca se lo perdonará.

"Hoy viéndolo un poquito con más experiencia, podría haber seguido. La afición me tiene un gran cariño y me sigue saludando. Me ha ido muy bien. Me ha costa la salida", agregó el atacante, también enviándole un cariño grande a los fanáticos.

