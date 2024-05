Este lunes 6 de mayo de 2024 se reveló que la Selección de Ecuador ya presentó la lista de jugadores provisional para jugar la próxima Copa América. Félix Sánchez pudo presentar una lista de hasta 55 futbolistas, que luego irá recortando.

Esta lista de la Selección de Ecuador incluiría varios nombres que el cuerpo técnico de Félix Sánchez considere pueden meterse en la convocatoria final para la Copa América. Esta lista se complementaría con jugadores que juegan en el exterior y también en la LigaPro.

La lista final de jugadores convocados a la Copa América con la Selección de Ecuador se conocería hasta el próximo 12 de junio. Esta nómina estaría comprendida de 23 jugadores, 3 arqueros y 20 jugadores de campo. A diferencia del mundial no serían 26 los llamados.

Se espera que en este primer listado estén varios jugadores que actualmente están destacando en la LigaPro, no obstante, que lleguen finalmente a estar entre los seleccionados dependerá de varios factores como su nivel en lo que queda del campeonato nacional.

Ecuador jugaría también 3 amistosos antes de la Copa América. (Foto: Imago)

La Copa América 2024 se presenta como una prueba definitoria para el futuro de Félix Sánchez como DT de la Selección de Ecuador. El entrenador viene siendo muy cuestionado y se espera que en este torneo continental meta al equipo nacional en puestos finales.

¿Qué amistosos jugará Ecuador antes de la Copa América?

En la previa de la Copa América, la Selección de Ecuador jugará 3 amistosos en los Estados Unidos, ya con la lista final de convocados al torneo. Los partidos de preparación para el torneo serán vs Argentina, vs Bolivia y también vs la Selección de Honduras.

El grupo de Ecuador para la Copa América

La Selección de Ecuador jugará en la Copa América contra México, Venezuela y Jamaica. Los 3 partidos se visualizan muy igualados para todos los equipos del grupo. En la edición del 2021, la tricolor llegó hasta los cuartos de final, se espera mejorar esta línea en el torneo.