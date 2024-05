Con la llegada de Ariel Holan a Barcelona SC varios cambios han ocurrido en el primer equipo, algunos casos como el de Brian Oyola que no ha tenido minutos y otros que han vuelto a ser protagonistas. Tres futbolistas parecen afianzados en el once del club ‘torero’.

Había cumplido todo el inicio de semestre fuera de las convocatorias, sin embargo Pedro Pablo Perlaza regresó a los llamados de Barcelona incluso teniendo minutos como titular o suplente fijo. Su ausencia se debe al cambio de sistema a ratos por el DT argentino.

En la zaga central no había seguridad con Ramírez, Rodríguez ni Sosa pero aún así Álex Rangel no tenía minutos con Diego López y ahora con la línea de tres es un fijo en el once. Rangel es considerado una de las promesas del fútbol ecuatoriano.

Finalmente otro que ha tenido un rol protagónico en estos primeros partidos ha sido Fernando Gaibor. El volante ecuatoriano ha desplazado a Leonai Souza como titular.

Fernando Gaibor fue uno de los fichajes de Ariel Holan en Argentina. Foto: Getty.

Recordar que Holan y Gaibor ya coincidieron en Independiente de Avellaneda, el argentino pidió el fichaje de Gaibor como prioridad aunque finalmente no pudo rendir como se esperaba.

Barcelona SC en el 2024 bajo el mando de Diego López

Entre Copa Libertadores y LigaPro, Barcelona SC ha jugado 5 partidos. Los amarillos han empatado en 3 ocasiones, han perdido 1 vez y solo han tenido un triunfo.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2024

Barcelona SC por el momento ha confirmado las contrataciones de William Vargas, Dixon Arroyo, Mathias Suárez, Aníbal Chalá, Djorkaeff Reasco, Jhonnier Chalá, Joao Rojas, Brian Oyola, Nicolás Ramírez y Franklin Guerra.