La última noche de Kylian Mbappé en el Parque de Los Príncipes por la Champions League y como jugador del PSG deja titulares de peso. La prensa francesa critica duramente su actuación ante un Borussia Dortmund que espera por Real Madrid o Bayern Múnich para el 1 de junio del 2024. Los medios locales entregan crudas calificaciones al crack de Le Bleus y ponen en duda su condición de mejor del mundo. Horas duras en París.

Un gol de Matt Hummels, seis palos en 180 minutos y errores tácticos en la ida le cuestan la final al PSG. Es ya casi una cara recurrente para un proyecto donde Mbappé después de 7 años no puede cambiar la historia del equipo de la capital francesa. Queda Ligue 1, Copa e igualmente diversos titulares que muestran la frustración que hay en una nación donde solo Marsella sabe lo que es vencer en la Liga de Campeones. L’Equipe da un duro 2 sobre 10 a Kylian.

“Fue más que esperado su mejor nivel en esta noche. No pesó en lo ofensivo durante la derrota del PSG ante Borussia Dortmund por la vuelta de semifinales”. Solo Ousmane Dembelé iguala por lo bajo el puntaje que L’Equipe entrega a un Mbappé que se iba ayer con caras largas y eso sí, sin todavía confirmar su futuro puertas adentro del París Saint Germain: “Su último partido en el PSG fue una pesadilla….Fue infinitamente frágil técnicamente…Dominado en el duelo por Hummels, casi nunca llegó al uno contra uno…Es tan poco para un aspirante al Balón de Oro…Todo al revés con Mbappé y Dembelé”.

“Mbappé no estará en Wembley…Kylian tuvo la vista perdida…Fracaso de Mbappé…Dortmund acaba con Mbappé…Se va del PSG sin la Champions”. Son titulares de portadas de medios como Le Figaro, MARCA, Mundo Deportivo, AS o Sport. Una muestra para entender lo que se esperaba de Kylian ayer y que no llegó a ser una realidad. Incluso portales como Le Parisien, más que cercanos a la directiva de Nasser Al-Khelaifi, no dudaron en calificar de decepcionante su participación en unas semifinales donde la Champions llegó a su fin.

Los números de Mbappé en semifinales no mienten. A sus 25 años el delantero ha disputado en hasta cuatro oportunidades esta fase sin apenas peso en el marcador. Hablamos de 8 partidos donde Kylian Lotin donde apenas pudo marcar ante Juventus y con la camiseta del Mónaco encima por el 2017. En ese entonces el global era de 4-0 a favor de los italianos. Desde entonces y durante 540 con PSG, no hubo gritos sagrados. Se rompió algo ayer y su aparición por zona mixta negando hablar de Real Madrid muestra lo que se cuece en la sombra.

Mbappé, más que autocrítico

“Yo he intentado ayudar lo máximo posible. Creo que soy el primer señalado cuando digo que teníamos que tener efectividad, yo soy el que debe marcar”, algunas de sus declaraciones en zona mixta del Parque de Los Príncipes sobre lo ocurrido anoche. Queda tocada su candidatura al Balón de Oro a la espera de lo que ocurra en la Eurocopa.

Luis Enrique se queda

Durante años Al-Khelaifi despidió entrenadores por no llevar la Champions a la capital gala. Este no será el caso. Anoche el CEO del PSG catalogó de ‘increíbles’ las preguntas sobre la continuidad de Luis Enrique. Se habla de proyecto joven y de un español que seguirá al mando del equipo.