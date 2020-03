Adrián Goransch eligió dejar Europa y llegar al América por Giovani dos Santos

Al igual que la Liga MX, el Ascenso MX se encuentra frenado para combatir de forma directa el avance del coronavirus a lo largo y ancho del país. Por eso, muchos de los jugadores aprovecharon el parón y brindaron entrevistas a diferentes medios reconocidos.

Así fue el caso de Adrián Goransch, quien atendió a ESPN en una charla telefónica y dialogó sobre la decisión que tomó meses atrás, la de regresar a México.

"Me pareció que el América es el equipo perfecto para ir. Hablé con mi representante, le dije que me quería salir porque me parecía que el Wolfsburgo no me apoyaba tanto. Hablamos, ellos directamente me invitaron para que hiciera las pruebas y rápidamente me dijeron que sí", expresó el joven.

Cabe recordar que el lateral izquierdo fue aprobado por los directivos de las Águilas pero por una cuestión de papeles no pudo quedar inscripto para disputar el Clausura 2020 con los de Miguel Herrera. Por eso, en la temporada actual, representa a Zacatepec.

"Mi ídolo fue Giovani dos Santos, para mí como mexicano él. Pero también me gusta mucho Marcelo y Cristiano Ronaldo, por su trabajo, por todo lo que le dedica al futbol, me gusta mucho", confirmó Goransch, dejando en claro que está próximo a cumplir el sueño de compartir equipo con el ex Barcelona.

