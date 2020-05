Guido Pizarro: "River no fue superior a Tigres en la final de la Libertadores 2015"

Pasaron casi cinco años. Sin embargo, la herida en Tigres sigue abierta. Perdió la final de la Copa Libertadores 2015 ante River, rival que podría haberse quedado fuera del certamen en la última fecha de la fase de grupos si los Felinos empataban o perdía con Juan Aurich en Perú. Como el elenco de Ricardo Ferretti se impuso 5-4, el Millonario logró clasificar segundo en el Grupo 6.

Lo curioso e increíble de todo es que ambos equipos se reencontraron nada menos que en la disputa por el trofeo, instancia en la que los argentinos se consagraron campeones. El primer encuentro fue empate por 0-0 en el Volcán; mientras que en el segundo partido los dirigidos por Marcelo Gallardo ganaron 3-0 en el estadio Monumental.

Guido Pizarro, titular en aquella final y ahora capitán de Tigres, dialogó con TNT Sports y consideró que, pese al resultado abultado, los argentinos no superaron ampliamente a los Felinos en aquel cruce: "River no fue superior. Si vamos a hacer un análisis deportivo de los dos partidos, en el primer partido nosotros fuimos superiores con el dominio del juego y con pocas chances. En el primer partido tuvimos dos chances muy claras: un cabezazo de Sobis y un mano a mano de Damm, que engancha y engancha y no patea. River no pateó al arco y en ese partido siento que nos podríamos haber llevado la victoria".

"En el partido de vuelta, en el primer tiempo había nerviosismo de los dos lados. Nosotros, a los 10 minutos, estábamos jugando mal. A Sobis para mal la pelota y la pelota se le va larga. Y ellos, faltando tres minutos, hacen un gol que nace de un centro de Vangioni que termina en gol de cabeza. Y a partir de ahí, River sí fue superior. A nosotros nos costó mucho encontrar los caminos. El planteo de Gallardo de taparnos la salida y dejarnos un hombre en el mediocampo le dio resultado. En ningún momento dejó mano a mano a Gignac con ningún central. Les salió bien y terminaron siendo superiores. El 3-0 se ve abultado por lo que fue el trámite de las dos finales", agregó Pizarro.

Por otro lado, el volante de contención resaltó que aquella plantilla de Tigres tenía caras nuevas y que dicho cambio los perjudicó un poco: "Nosotros éramos un equipo nuevo. Cuando terminaron los cuartos de final, que la semifinal y la final se jugaban después de junio, nosotros incorporamos a cuatro jugadores que eran Aquino, Damm, Gignac y alguno más. Eran jugadores nuevos y un nuevo equipo. Y eso se notó. La final fue pareja. Si nosotros concretábamos alguna chance de acá, el trámite hubiera sido diferente".

Finalmente, Pizarro ponderó el trabajo que Gallardo hizo con el Millonario con el paso de los años: "Yo siento que ese River era un equipo importante, con jugadores que después estuvieron en la Selección. Ese equipo fue creciendo con el correr de la Libertadores. Fue el inicio de todo lo que es hoy el River de Gallardo. Se hicieron un equipo muy ganador y el nivel fue creciendo mucho".

