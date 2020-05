¡Impresionado! Guillermo Rivarola destacó la pasión que se genera en el Volcán

Guillermo Rivarola fue uno de los jugadores privilegiados que, durante su estadía en el futbol mexicano, pudo participar de un clásico entre Monterrey y Tigres. El argentino arribó a Rayados en el 2000, donde estuvo una temporada y sintió el calor que reciben los players por parte de los aficionados.

Si bien el ahora exdefensor admitió que el mejor estadio mexicano donde jugó es el Azteca, por su trascendencia histórica, reconoció que el mejor escenario en cuanto a presión en donde le tocó estar fue el de quien es su máximo rival: Tigres.

Rivarola vistió la playera de Rayados en el 2000.

“Si hablamos en términos de presión, creo que sin dudas el mejor es El Volcán, de Tigres. Jugué un clásico en esa cancha y me impresionó. Después, por infraestructura e importancia, el Azteca. El estadio actual de Santos y el de Rayados no los conozco, pero me dijeron que son increíbles”, comentó el ex River Plate, en diálogo con Bolavip.

El Volcán, denomiado así por Roberto Hernández Junior, incondicional seguidor del club felino, como causa de que que la afición explotaba de emoción y su festejo era como una erupción de un volcán, tiene una capacidad de alrededor de 42 mil personas.

Impactante: El Volcán, desde arriba.

Luego de su paso por Rayados, Rivarola continuó su carrera en San Lorenzo y Racing, en Argentina. En 2010, regresó a México donde se coronó con Pachuca como entrenador en la Concachampions. En la actualidad, es coordinador del campus de River Plate en Indiana (Estados Unidos).

