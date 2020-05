Ismael Sosa debe volver a Pachuca, pero quiere seguir en León

Desde su llegada a León, Ismael Sosa ha rendido y con creces, por lo que se ha ganado el apoyo de todos los aficionados de La Fiera. Ahora, además, ha demostrado que ese amor es mutuo, ya que manifestó sus ganas de quedarse en Nueva León a pesar de que, una vez que concluya el torneo, debería volver a Pachuca, equipo dueño de su carta.

“Mi idea es continuar, es prematuro decir algo porque no sabemos si habrá futbol. Se vence mi préstamo, si se termina el campeonato tendría que volver a Pachuca que es el dueño de mi carta. Mi idea es quedarme, pero uno nunca sabe cómo se darán las cosas con esta pandemia, no sé si me necesitarán en Pachuca o me tendrán en cuenta”, analizó el Chuco en diálogo con SoyFiera.

Sus siete tantos en 15 partidos disputados en el Apertura 2019 lo convirtieron como uno de los mejores jugadores del equipo, por lo que pidió estrictamente quedarse en León para disputar competencias internacionales: “Estoy agradecido con Jesús Martínez Patiño porque me sacó de Tigres que no venía jugando, me llevó a Pachuca, me dieron la oportunidad de venir a León, pedí quedarme seis meses más porque estaba la Concachampions y me dieron chance", opinó el argentino.

Ismael Sosa en SoyFiera https://t.co/upYjzNHESP — Soy Fiera (@soyfieramx) May 20, 2020

Sosa, además, destacó el apoyo que siente al jugar en casa: “Me gusta mucho cuando León juega de local, es un ambiente muy lindo, es una plaza que le gusta el futbol y es muy seguidora, en lo personal, eso me gusta mucho”.

Hasta la cancelación de la Liga MX, el delantero llevada dos tantos en el Clausura 2020, mientras que no pudo hacer nada para evitar la eliminación de La Fiera a manos de Los Angeles FC de Carlos Vela. A pesar de ya no contar con esa oportunidad, Sosa ya eligió en qué lugar quiere seguir jugando.

Lee También