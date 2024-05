The Objetive en España prende el ventilador alrededor de diversas charlas durante la pandemia que ponen en el foco al delantero argentino. Messi estaba en Barcelona por dichos tiempos.

La figura de Lionel Messi aparece en medio de una curiosa denuncia en España. El futbolista argentino de 36 años se encuentra nombrado en varios audios comprometedores que por la península ibérica hablan de un posible delito de tráficos de influencias. UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y Gerard Piqué, las otras aristas de la trama.

The Objetive es quien desvela todo. El medio nos devuelve al 2 de abril del 2020. En plena pandemia se dan charlas y mensajes de texto entre Aleksander Ceferin como presidente de UEFA y Luis Rubiales como su similar en la RFEF. El portal denuncia una serie de audios donde se revelan intentos por desviar fondos del máximo ente del fútbol europeo hacia determinados futbolistas con el objetivo de paliar los recortes salariales que sufría el deporte rey gracias al COVID-19.

Barcelona habría propuesto a Messi una reducción de su sueldo en un 70% gracias a la pandemia. Una situación que se daba en cada club de Europa por dichas fechas. En los audios y mensajes desvelados por The Objetive se habla de un Leo preocupado por dichas políticas y que habría contactado con Piqué para llegar a Rubiales y por ende a UEFA con el objetivo de utilizar fondos del ente para compensar las pérdidas económicas de los jugadores en un acuerdo privado. Se pedía a la RFEF confidencialidad al ser conscientes del escándalo que dicho escenario supondría.

“Yo digo que es importante para nosotros tener a Messi y al resto con nosotros. Sin necesidad de poner dinero. Sólo cambiamos el destino y continuamos dando dinero a clubes jóvenes…Nadie debe enterarse de que estamos hablando sobre nuestro dinero porque, si la gente se entera, nos van a matar”, palabras de Rubiales a Ceferin leyendo un mensaje que habría sido escrito por Lionel Andrés según The Objetive. El presidente de la RFEF propone que los fondos que UEFA daba a la federación española puedan redirigirse de manera que beneficiasen al argentino y a otros jugadores. El medio denuncia un posible delito de tráficos de influencias.

Luis Rubiales y Leo Messi en la entrega de un título de LaLiga: IMAGO

La llamada entre Messi, Piqué y Rubiales tendría otro capítulo 48 horas después. The Objetive anuncia otra comunicación entre el ex presidente de la RFEF con UEFA el 4 de abril pidiendo que se estudie la desviación de los fondos que Nyon da a España. Palabras textuales de Luis Rubiales son desveladas por el medio: “Tienen miedo a que alguien sepa que estamos cuidando el sueldo de los grandes jugadores”. Anuncian igualmente que en caso de que dichas charlas hubieran visto la luz cuatro años atrás, se habría realizado un comunicado anunciando que era una campaña en pro de todos los jugadores. The Objetive afirma que ese nunca fue el plan.

¿De dónde sale el dinero?

La propuesta de Rubiales llegó el 6 de abril del 2020. El presidente sugiere que el 4% de los derechos de retransmisión de todos los partidos de la UEFA se cambien de destino para que el 50% de este pase a compensar a los jugadores cuyos salarios se vieron reducidos en la pandemia. The Objetive habla de montos cercanos a los 50 millones de euros en dichas fechas.

Rubiales y Ceferin, la otra parte de la denuncia de The Objective: IMAGO

¿Por qué puede ser un delito esta denuncia sobre Messi?

The Objetive habla de un escenario de confidencialidad que es la base de todo. Que jugadores como Messi o Piqué traten este asunto pidiendo secreto máximo es el mayor indicio de un acuerdo donde saldrían más beneficiados que el resto de sus compañeros de profesión. Las fuentes jurídicas consultadas por el medio hablan de un posible delito de trafico de influencias. Ceferin, indican en el portal, aseguró a todas las partes que: “Ni mi propio perro se va a enterar de esto”.