Ha terminado la era Radamel Falcao García en Rayo Vallecano. El delantero colombiano se despidió el pasado fin de semana del equipo de Madrid con una frase tajante tras la derrota ante Barcelona. Estas son las opciones que se le dan al Tigre pensando en una carrera que a los 38 años buscará un nuevo destino. El sábado y ante Athletic Club de Bilbao como local dirá adiós a los fanáticos franquirrojos.

“De mi parte, agradecerles por estos tres años y muchos éxitos para el futuro…¿Mi contrato? No lo sé…Terminó el 30 de junio y veré qué opciones tengo. Me siento bien, quiero seguir jugando y analizaremos con la familia que, en este momento, pesa mucho. No hay nada oficial que se haya hablado con ellos”, palabras textuales del Tigre en los micrófonos de DAZN tras la derrota por 3-0 ante Barcelona. Rayo Vallecano aseguró su permanencia en Montjuic y Falcao fue claro a la hora de hablar de su futuro. ¿Qué viene ahora?

Pues los rumores e informaciones más cercanas al cafetero hablan de un entorno que será clave. Gente allegada a Radamel indican que la familia de Falcao y el propio delantero son felices en Madrid. España es un lugar cómodo para su estilo de vida y no verían con malos ojos seguir ligado al fútbol de LaLiga si llega alguna oferta atractiva. Un ascenso directo del Leganés desde segunda división u otro destino de estas características no puede descartarse.

Tampoco que Falcao siga en activo por otros países. La MLS ha sido ya carne de rumores alrededor de su futuro desde hace semanas e igualmente el fútbol Árabe podría ser una posibilidad. Repetimos que la familia será clave para un Radamel no descarta seguir jugando en una liga de menor nivel. ¿El retiro? No es una posibilidad total y el propio delantero ha dejado en claro que mientras pueda, intentará seguir ligado a la actividad mientras el cuerpo aguante. Tiene 38 años y hará 39 en el 2025.

¿Y un regreso a la Argentina? La realidad es que a 21 de mayo River Plate no lo tiene en sus planes. El propio Radamel Falcao declaraba en BOLAVIP semanas atrás que retirarse en el millonario sería un sueño. Todo ello llegaba al mismo tiempo que ese deseo de los hinchas de verlo en Millonarios por Colombia se mostraba más que vigente. Indican varias personas cercanas al Tigre que dicho escenario de momento no estaría en su cabeza. El cafetero dirá adiós a Vallecas el sábado y con la permanencia asegurada, que era el gran objetivo.

Los números de Falcao en Rayo Vallecano

Fueron tres las temporadas donde Radamel jugó para los intereses de un club especial en todos los sentidos. 79 partidos, 12 goles y una asistencia componen el paso del Tigre por un Rayo Vallecano donde siempre se valoró su liderazgo y donde solo el paso del tiempo, así como la reestructuración que se viene en la plantilla será impedimento para seguir ligado a la entidad del sur de la capital española.

Falcao agradece a Millonarios

“Yo siempre he sido un agradecido con la gente de Millonarios. Siempre me han transmitido mucho cariño y han entendido las situaciones que una persona como yo vive en este momento. Es una de las posibilidades, yo en su momento hablé con Gustavo Serpa como todo el mundo sabe y estoy en contacto con él. En su momento se volverá a hablar y se valorará si existe la posibilidad sí a las dos partes nos beneficia. Ahora es muy anticipado y yo estoy pensando únicamente en Rayo Vallecano”, las declaraciones del Tigre en BOLAVIP sobre su futuro y en el pasado 25 de marzo. Llega la hora de buscar nuevos destinos.