Jesús Zavala, la joya de Rayados que Javier Aguirre quiso llevarse a Europa pero el club no lo dejó ir

Hace algunos años, Jesús Zavala se destacaba jugando para Rayados de Monterrey. El futbolista le daba una gran dinámica y equilibro al medio del campo. Tan bueno fue su nivel que lo llamaron de la selección mexicana y tuvo su debut en el 2011. Además, su gran rendimiento llamó la atención del entrenador mexicano, Javier Aguirre.

El jugador de 33 años que El Vasco estuvo interesado en contratarlo en el año 2013, cuando éste dirigía en el Espanyol. Sin embargo, La Pandilla decidió rechazar la oferta ya que, lo buscaron a préstamo. Debido a esto, el equipo albiazul decidió mejorar la cifra de su contrato.

"De hecho era cuando estaba Aguirre allá, pero querían que fuera a préstamo y no le convenía a Rayados ni a mí. Tenía esa ilusión de poder jugar allá. Lo hablamos y por esa cuestión no pude ir. Hubo una (oferta) en Arabia y en Bélgica, pero Rayados no quería y había mejora de contrato y por eso permanecí en Rayados", comentó en una charla con Mediocampo.

Más adelante, aseguró que los futbolistas mexicanos tienen muy pocas posibilidades de irse a jugar a Europa. De todas formas, cree que las puertas cada vez se van abriendo más y generando más chances.

"Es complicado, pero ahora los clubes están más abiertos, por eso hay más mexicanos que tuvieron la fortuna de ir a Europa y qué bueno, porque abren la puerta para los demás jóvenes que están acá y esperamos sean más mexicanos, hay muy buena calidad y ojalá se le abran las puertas y demostrar que el mexicano está para grandes cosas", señaló el elemento de FC Juárez.

Además, se refirió a jugadores que han surgido de las fuerzas básicas y suenan para migrar a Europa, como César Montes y Carlos Rodríguez, a quienes les recomendó mantener la humildad y seguir demostrando su calidad dentro del campo de juego.

"Que sigan trabajando, son jóvenes de mucho talento, me tocó estar con ellos en el proceso cuando entrenaban en el primer equipo y ahora son jugadores consolidados, que no se conformen con haber quedado campeones, porque llega un momento en que te puedes conformar, pero el trabajo día a día, partido a partido, las convocatorias a Selección son vitrinas para que te vean en el extranjero para que se les cumpla ese sueño", afirmó.

