Jurgen Damm es el quinto jugador más rápido del planeta, pero Tigres no lo quiere

Jurgen Damm, a sus 27 años de edad, figura en la lista de los jugadores más rápidos del planeta. La misma la encabeza el jugador del Real Madrid, Gareth Bale. El mexicano se encuentra en la quinta posición. Según indicó el medio "Mundo Deportivo", Damm corre a una velocidad de 35.27 km/h, una verdadera locura.

El extremo felino está por encima de la velocidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores del mundo. Además, supera a grandes futbolistas como: Mohamed Salah, Kyle Walker, Leroy Sané y Patrick Aubameyang.

A pesar de esto, Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres UANL aseguró que Jurgen Damm no será tenido en cuenta, a menos que Ricardo Ferretti no tenga otra opción. Esta decisión fue tomada debido a que Damm decidió no renovar contrato, el cual se vence en julio.

"El caso de Jürgen Damm es un caso ya cerrado, él ya manifestó la postura y nosotros tenemos que seguir adelante con la institución. Ojalá no necesitemos contar con él en los dos torneos, tenemos un equipo bastante competitivo y vasto para enfrentar los dos torneos y si ya se bajó del barco, que Dios lo bendiga. Al momento en que él expresa una opinión que va en contra de los objetivos de la institución, ahí creo que se bajó del barco", aseguró el presidente.

Sin embargo, el futbolista habló sobre esto a través de su cuenta oficial de Twitter y aseguró que estará a disposición del club.

Lee También