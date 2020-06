La 'Wera' Kuri reveló que recibió amenazas para que dejara de luchar por la creación de una Liga de futbol femenil

Han pasado casi cuatro años y cinco torneos desde que la Liga MX Femenil fue creada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pero impulsada por un gran movimiento que encabezó Paola la 'Wera' Kuri llamado 'Fut sin género' y que se convirtió en un pilar fundamental para que las mujeres pudieran dedicarse al futbol profesionalmente.

Pero por supuesto que no fue nada sencillo, pues además de todos los obstáculos sociales y culturales, que de por sí existen en México, tuvo que enfrentarse al monstruo llamado Federación Mexicana de Futbol, pues no estaba interesado en lo absoluto en crear una Liga femenil.

Foto: @werakuri

Incluso, en un live que tuvo este jueves con la revista 'GQ', Paola confesó que luego de descubrir que el dinero que debía ser destinado al futbol femenil se desviaba, recibió amenazas para que frenara su proyecto y fue vetada por la FMF.

"En su momento me buscan de Federación, cuando ya traía una voz fuerte en cuanto al tema de crear una Liga, ahí me entero que básicamente el dinero que tenía que irse a la femenil no se estaba yendo a eso, estaba llegando a otras partes; que no estaba en los intereses de la Federación sacarla, yo de hecho recibí amenazas, fui vetada por completo de la Federación y de la Liga porque lo que yo estaba haciendo incomodaba al sistema y no convenía por la manera en la que se manejaban los recursos", apuntó.

Sin embargo, apoyada por personalidades de la talla de Rafa Márquez, Luis García y Charlyn Corral y muchas más personas, la 'Wera' decidió seguir adelante, hasta que finalmente en diciembre de 2016 surgió la histórica Liga MX Femenil.

"En ese entonces yo ya conocía a gente muy especial como Rafa Márquez, Luis García, Charlyn Corral, dije ¿qué voy a hacer? Yo no puedo pelearme contra un monstruo así de grande y me dijeron que era un gran complemento que me estuviera pasando esto porque significaba que estaba haciendo las cosas bien, ‘si incomodaste al sistema es que vas por buen camino, no te puedes echar para atrás, piensa en las niñas a las que va a beneficiar’".

"Y así fue como decidí sacar esa campaña (Fut sin género), yo no fui la única, hay muchísimos esfuerzos de muchísimas personas, incluso en su momento ya de las personas de adentro de la Liga que no tuvieron de otra que salir a hacerla y ahora ya pueden tenerla, pero en su momento estaba todo muy ‘shady’, estaban las cosas escondidas, los recursos estaban siendo desviados y fue muy duro pelearse contra una institución que tenía otros intereses"

Y aunque se logró un primer objetivo, la lucha por la igualdad de condiciones en el balompié nacional continúa, por lo que la también aficionada del América asegura que está dispuesta a aguantar todos los 'golpes' necesarios hasta lograrlo.

"Yo ya me volví en una persona ‘non grata’ para siempre (para la FMF), al parecer, pero a mí qué, al final yo soy una voz y un medio para todas estas niñas, que el apoyo se lo den a la Liga, a las jugadoras, mi causa y mi trabajo es para eso, yo puedo vivir para siempre vetada y no pasa nada, mientras se apoye lo que estamos buscando yo puedo aguantar todos los golpes que vienen para acá", sentenció.

