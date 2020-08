Las promesas que Ricardo Peláez no cumplió desde que llegó a Chivas

El último año de Chivas ha estado lejos de ser positivo. Sus resultados, y el nivel que viene mostrado el equipo, están lejos de conformar a su afición. Si bien los jugadores suelen ser el centro de las críticas, también hay un lugar para Ricardo Peláez.

El director deportivo no satisface a los fanáticos del Rebaño Sagrado, quienes se lo demuestran en el día a día de las redes sociales. El mayor problema es que Peláez aún no ha cumplido ninguna promesa que hizo desde que llegó al club en 2019: no logró el acceso a Liguillas, ni tampoco ganó títulos.

EL DESEMPEÑO DE PELÁEZ DESDE SU LLEGADA A CHIVAS

El director deportivo arribó al Guadalajara con la clara postura de elegir a Luis Fernando Tena como el sucesor de Tomas Boy en el banquillo. Meses atrás, busco a Diego Alonso como reemplazante del Flaco. Sin embargo, sostuvo a Tena al frente del equipo, quien este fin de semana dio un paso al costado.

Una de los objetivos propuestos fue ganar la Copa MX. Lejos de ni siquiera llegar a instancias finales, el Rebaño Sagrado quedó eliminado en octavos de final, frente a Dorados de Sinaloa, club que militaba en el Ascenso MX.

Momento de inversión: el club de Guadalajara le habilitó 50 millones de dólares para incorporar refuerzos, como Jesús Ángulo, Cristian Calderón, Uriel Antuna y Jesús Madueña. Sin embargo, niguna de las incorporaciones (excepto José Juan Macías) ha justificado su estadía en el conjunto tapatío.

Indisplinas: algunos de los jugadores del primer equipo fueron escracachados en fiestas nocturnas, previo a una jornada de entrnamientos. Así también, no se respetaron las reglas de cuarentena (caso de Eduardo Chofis López).

De esta manera, el club de Guadalajara deberá intentar conseguir puntos, para alejarse de los últimos puestos de la tabla, donde podría recibir una sanción económica. Eso sí, que hay mucho que trabajar y mejorar por Ricardo Peláez, no cabe ninguna duda.

