Por un blooper de Toño Rodríguez y un penal errado de José Juan Macías, Chivas igualó con Querétaro

Chivas y Querétaro se enfrentaron por la novena jornada del Guard1anes 2020 en el Estadio Akron. Los locales tuvieron todo para ganarlo, pero fueron presos de sus propios errores: primero Toño Rodríguez y, en la última del partido, fue el turno de JJ Macías.

Guadalajara, como se le ha hecho habitual en los últimos años, no ha podido arrancar de la mejor manera en la Liga MX. No obstante, con la salida de Luis Fernando Tena y la llegada de Víctor Manuel Vucetich, las esperanzas se renovaron, aunque sí o sí debía comenzar a sumar este martes. En tanto, los Gallos Blancos debían intentar conseguir alguna unidad para que el líder no les saque 10 puntos en esta jornada.

Se puede afirmar que el Rebaño Sagrado fue prácticamente el único equipo en cancha en los primeros 45 minutos, aunque parecía que el gol no iba a llegar. Sin embargo, con José Juan Macías nunca se sabe. La promesa mexicana recibió un balón de Alexis Vega y, enganchando y metiéndose dentro del área, definió con pierna zurda. Una jugada de otro nivel.

��#NoTeLoPierdas

��32': ¡G⚽⚽⚽L! ¡Qué jugada individual de Macías! 'JJ' cruza el balón y anota el primer gol del 'Rebaño'.

Chivas 1-0 Querétaro





El segundo tiempo estaba muy tranquilo, hasta que un centro desde la zona izquierda de la cancha terminó en un blooper de Toño Rodríguez. El guardameta fue a las alturas a intentar descolgar el balón sin poder retenerlo, sumado a la mala fortuna que le quedó a Hugo Silveira. El delantero, en estado de gracia, definió igualando la cuestión.

��#NoTeLoPierdas

��58': ¡G⚽⚽⚽L! El goleador de los 'Gallos', Hugo Silveira empuja el balón e iguala el partido.

Chivas 1-1 Querétaro





Cuando parecía que no podrían haber más lamentos por el lado de Guadalajara, llegó una situación poco común. Macías tuvo un penal a favor y, como aquel partido ante Santos Laguna, también en la última del partido. Muy a su pesar, Gil Alcalá le adivinó la intensión y se convirtió en el héroe de un encuentro apasionante.

��#NoTeLoPierdas

¡ATAJADA! Gil Alcalá detiene el penal y evita que Chivas tome la ventaja en los minutos finales del encuentro.

El empate no les sirve demasiado a ninguno de los dos equipos, aunque siempre es bueno para un conjunto como Querétaro sumar en un estadio tan complicado como el de Chivas. El Rebaño debe seguir trabajando durante la semana, ya que la tabla de posiciones los ubica a siete unidades del líder América, mientras que los Gallos se alejan a ocho.

