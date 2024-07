Partido de dos caras para un Cristiano Ronaldo que vivió un autentico sube y baja de emociones contra Eslovenia. Tras fallar ante Jan Oblak en el tiempo suplementario, CR7 asumió la responsabilidad del primer lanzamiento en la tanda final. Roberto Martínez, entrenador de Portugal, confesó por qué le dejó patear otro penal a su estrella en medio de la tensión que se vivía en Frankfurt.

Diogo Costa fue el héroe, así como el salvador de un CR7 al que casi nada le salió anoche. Sus ocho remates, gestos, frustración y hambre competitivo chocaron con un Oblak que se hizo gigante en la prórroga del partido. Hubo revancha para Cristiano en una tanda de penaltis donde Roberto Martínez dejó a Ronaldo ser el primero en asumir responsabilidades. Defensa total a un guerrero en mil batallas que ya piensa en Francia y Kylian Mbappé.

“Lo he visto con responsabilidad. Yo no tuve ninguna duda de que tenía que ser el primer lanzador. A veces eso pasa, Oblak hizo una parada muy buena. Cristiano es nuestro capitán y tenía confianza al 1.000% en que nos podía mostrar el camino. Hoy ha mostrado su lado humano y emocional; nunca se hundió y marcó el camino para pasar”, palabras de un Roberto Martínez que defendió no solo el trabajo de CR7, sino de todos sus hombres ante una Eslovenia a la que llenó de elogios por su gran rendimiento en defensa.

El ex entrenador de Everton o Bélgica fue tajante sobre las lágrimas de su estrella. Se vio al CR7 más emocionado, así como con el hambre competitivo más que vivo a sus casi 40 años. Martínez se deshace en elogios: “Es el único jugador con seis Eurocopa y aun así se cree un joven. Estas emociones son increíbles. Le quiero dar las gracias por ser como es. Solo los que los tiran los penaltis los fallan. Estamos muy orgullosos de él. Falló un penalti y luego fue decisivo al iniciar la tanda de penales”.

Roberto Martínez consoló a CR7 tras su fallo ante Eslovenia: IMAGO

Portugal está en cuartos. Lo hizo con un Diogo Costa inconmensurable y con un CR7 que hizo todo por marcar ante Eslovenia. Ocho remates, 11.85 kilómetros recorridos, una velocidad de punta de casi 30 km/h y ya 20 disparos en lo que vamos de Eurocopa demuestran la vigencia de un delantero arropado por los suyos anoche. Se viene Francia, se viene un Kylian Mbappé que le tiene de ídolo y un escalón más para buscar el tercer título junto con la Seleção.

Los números de CR7 con Portugal

Es el máximo ícono de una selección con la que ganó la Eurocopa del 2016 e igualmente la primera edición de la UEFA Nations League. Desde el año 2003 hace parte de un combinado con el que ha marcado 130 goles y con el que ha dado 38 asistencias en 211 partidos. La historia sigue y veremos si Le Bleus es o no la parada final.

Cristiano confesó lo ocurrido

“Sin duda, es mi última Eurocopa. Pero no me conmueve eso, me conmueve todo lo que conlleva el fútbol. El entusiasmo que tengo por el juego, la emoción de ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente. No es porque deje el fútbol”, reflexiones de un Cristiano Ronaldo que el día viernes tendrá un nuevo desafío por delante. Las paradas de Diogo Costa convirtieron las lágrimas en una oportunidad más de luchar por la Eurocopa.