Guardiola vs. Barcelona: los 25 millones que impiden el fichaje de un crack de la Eurocopa

Hay pulso entre Barcelona y Manchester City por estas horas. 25 millones de euros separan la mirada de ambos clubes alrededor de un fichaje que esperan que se concrete tras la Eurocopa. Una de las figuras del torneo divide al equipo de Pep Guardiola con su ex entidad. Hay discrepancias en cuanto a las sumas a invertir e igualmente prisa por solventar todo.

Todo parte por el futuro de Joao Cancelo. El lateral portugués, cedido en Barcelona en la ya pasada temporada, veía como el club le despedía con mensajes en redes sociales que eran borrados minutos más tarde. ¿Por qué? Gracias a una tanda de negociaciones con Manchester City alrededor de su futuro. Los ingleses quieren su venta y 25 millones de euros que ahora mismo el equipo de Joan Laporta no puede permitirse.

Tras un par de cesiones entre el Camp Nou y el Allianz Arena, Cancelo supone una de las hojas de vida más calientes a seguir de cerca por el Etihad. Sus discrepancias con Guardiola, así como el deseo de Barcelona por retenerle, no dejan de momento un acuerdo cerrado de cara al futuro. MARCA indica en España que los culés quieren un nuevo préstamo, los de Manchester una venta inminente y el precio de 25 millones pensando para el equipo de Hansi Flick no puede bajarse más. Hay prisas.

“Nos sentaremos los dos clubes. Es jugador nuestro y, si no se llega a un acuerdo, tendrá que volver en la pretemporada. Si él quiere quedarse en Barcelona, y los clubes se ponen de acuerdo, se volverá a hacer”, declaraba el propio Guardiola semanas atrás para dejar en claro la predisposición de los ingleses a negociar por Cancelo. Desde entonces no se ha podido alcanzar un acuerdo y el tiempo corre. La gran Eurocopa de Joao le revaloriza pensando en otro destino. No se cuenta con que vuelva al Etihad.

Joao Cancelo y Guardiola antes de su divorcio en Manchester City: IMAGO

Los problemas para Barcelona llegan a la hora de ver como MARCA indica que dos clubes de Arabia Saudita ya han preguntado por el jugador en Manchester City. Tras anunciar y borrar su marcha horas atrás, el conjunto culé sigue trabajando de cara a quedarse con Joao Cancelo. Si no hay una nueva cesión con una opción de compra obligatoria para el verano del 2025, la operación pende de un hilo.

CR7 quiere al portero de Guardiola

Ayer Fabrizio Romano hablaba de un Ederson con grandes propuestas para salir del Manchester City. Los skyblues esperan propuestas. Hoy se desvela que Al-Nassr es quien busca los servicios de un portero que en medio de la renovación del equipo de Guardiola, puede ser el siguiente en unirse a la Saudí Pro League.

¿Otro Araújo al Barcelona?

En tiempos donde tanto se habla del futuro de Ronald Araújo, por AS indican que el conjunto culé sigue de cerca al uruguayo Maxi Araújo. De gran desempeño en la Copa América, clubes de la Premier League como Barcelona esperan por su futuro. Toluca no negociará por debajo de la cláusula de rescisión, tasada en 20 millones de euros. Se habla de Aston Villa y Nottingham Forest como los más interesados en Reino Unido.