Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid, pero todavía no se venden camisetas con su nombre o número en el Santiago Bernabéu. La web del conjunto blanco se vio colapsada anoche en medio de un sinfín de pedidos que no pudieron tramitarse. En medio de la lucha por tener su primera piel en el Rey de Eurocopa, trasciende como otras serigrafias como la de Cristiano Ronaldo o James Rodríguez no pueden obtenerse. ¿Qué pasa?

“El nombre y el número de este jugador no están disponibles para su personalización en este momento. Por favor, ¡Permanece atento a las actualizaciones!”. Fue este el mensaje que se encontraron miles de aficionados del Real Madrid ayer a la hora de intentar comprar la camiseta de Mbappé. Eran las primeras 24 horas del francés como jugador de un equipo que le espera para ser presentado en dos semanas pero que de momento no vende nada que vaya de la mano a su nombre. No es el único caso y las explicaciones pasan por diversos ítems.

Real Madrid espera por un boom histórico. Cuando Mbappé sea presentado habrá una demanda mundial que se aprovechará desde el primer instante donde Kylian diga presente en el Bernabéu tras la Eurocopa. Especulan los medios más cercanos al club que hasta aquí no se podrá conseguir una camiseta oficial con su nombre solamente para que desde el 16 de julio la demanda deje récords mundiales. Lionel Messi en su arribo a Inter Miami o CR7 en su retorno a Manchester United, las marcas a batir en este sentido.

Pero no es el único nombre que no puede personalizarse cuando se compra una camiseta del Real Madrid. Concretamente, existen un total de 320 combinaciones que la web bloquea cuando se da click en comprar. Cristiano Ronaldo, Zidane, Sergio Ramos, Ronaldo, Di María, James, Benzema, Marcelo, Higuaín, Kaká, Beckham, Casillas, Redondo, Di Stefano o Roberto Carlos, algunos de los apellidos que no pueden ser adquiridos en la tienda del club. Todas marcan el mismo mensaje: “¡Lo sentimos! Nuestra Política de Personalización no permite el uso de este nombre”.

Así será la primera camiseta de Mbappé en Real Madrid: IMAGO

¿Por qué? Hay un par de claves para entender todo. En primer lugar, todos estos nombres ya no pertenecen a Real Madrid a nivel de derechos comerciales y por ende no se pueden comercializar prendas con su nombre. Sumado a esto aparecen casos donde como CR7 o James, su nombre se encuentra registrado como una marca personal en la que ellos se llevan gran parte de los ingresos por explotar su apellido a nivel comercial. Si la casa blanca hiciese lo contrario, tendría que pagar multas o porcentajes de cada venta. No es negocio, no es ético y sí un problema en términos tanto legales como comerciales.

Ni Messi o Pelé

Tampoco se pueden personalizar camisetas con el nombre de otras figuras. Los motivos son los mismos, así como un deseo de evitar burlas o mofas de aficiones rivales. Apellidos como Messi, Lewandowski, De Bruyne, Neymar, Maradona, Pelé o Xavi, algunas de las combinaciones que también banea la web oficial de ventas de merchandising en Real Madrid.

¿Cuándo será presentado Mbappé en Real Madrid?

Todos los caminos apuntan al 16 de julio del 2024. Antes resulta imposible por l participación de Francia en la Eurocopa. Se espera que tras dicha fecha Mbappé sea operado de la nariz y que si llega a semifinales del torneo internacional, no haga parte de los amistosos de pretemporada en el equipo de Carlo Ancelotti. Se prevé una demanda sin precedentes de su camiseta cuando todo empiece en el Bernabéu.