Lo que deberá copiar la Liga MX del regreso de la Bundesliga

El regreso de la Bundesliga presentó un reto para todos los clubes, gobiernos locales, aficionados y todos los involucrados en la realización de los partidos; sin embargo, desarrollaron un protocolo que dio mucho de qué hablar debido a lo puntual que era. Y es que ahora todas las ligas que estén analizando retomar las actividades deberán tomar en cuenta todos los aspectos para que funcione. Una de ellas es la liga del futbol mexicano.

Concentraciones individuales: Todos los equipos concentran una noche antes del juego en hoteles para su buen descanso; sin embargo, normalmente los jugadores comparten habitación, en esta ocasión por la situación de la pandemia será diferente, y a cada jugador se le designó una habitación para evitar el mayor contacto posible y mantener el distanciamiento social.

Distancia en las bancas: No solamente los titulares deberá cumplir con este protocolo. Son 1.5 metros de distancia entre cada jugador en el banco de los suplentes. incluso, para cumplir con esta medida, las bancas se instalaron en otras zonas de los estadios y todos lucieron con cubrebocas. En tanto, en el banquillo a nivel del campo, solo permaneció el técnico con sus auxiliares y los médicos.

Personal necesario en los estadios: Para tener más control sobre la situación y los presentes en el estadio, fueron alrededor de 300 personas las que fueron permitidas en cada estadio de la Bundesliga para llevar a cabo la operación de los partidos. De esta forma, no se le permitió la entrada a personal que no fuera necesario. Esto para comenzar a tener una medida de la cantidad de personas que está en el estadio y no abusar de la situación para seguir siendo precavidos.

Médicos sanitarios en los estadios: Una parte importante y determinante para el retorno del futbol alemán. Los médicos y relacionados con la salud. Estos para tener más control sobre la situación, fueron los encargados de tomar la temperatura y estar al pendiente de la salud de los participantes en el juego.

Cuidado en los festejos: La Bundesliga emitió una recomendación a sus clubes para que no festejaran con abrazos los goles, cuestión que causó controversia y que algunos no pudieron evitar; sin embargo, la mayoría de clubes lo logró de buena manera. Más que nada, este acto simbólico se realiza para que toda la gente que está viendo el partido desde sus casas, siga con la mentalidad y mensaje del distanciamiento social y no se olvide que estamos conviviendo con una pandemia.

Botellas personalizadas: La hidratación es importante para la salud y el cuidado de los protagonistas antes, durante y después del partido. Para ello se designó una botella para cada uno, misma que era identificada con el nombre o número de cada jugador.

Sin protocolos en los inicios de partidos: El único momento en el que los jugadores pudieron tener contacto fue al momento del pitazo inicial, por lo que se eliminaron los protocolos de fotos antes de cada juego, así como el saludo y la salida con niños a la cancha. Estos protocolos ayudarán a mantener el futbol activo mientras se encuentra una cura contra la pandemia y para que las personas tomen una mayor conciencia sobre la situación. Además, sirve como ejemplo para las ligas que esté analizando retornar sus actividades mediante esta situación.

