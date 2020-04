Miguel Layún y el deporte que quiere hacer al retirarse a pesar del descontento de su mujer

Miguel Layún lleva una extensa carrera en el futbol a pesar de estar en plenitud: el lateral jugó dos Mundiales y pasó por ocho equipos, incluyendo cuatro en Europa. A pesar de todavía estar lejos, el elemento de 31 años ya tiene en mente el deporte que quiere practicar cuando se retire de la actividad profesional.

"Si hablo fuerte me degollan, esta aquí atrás en la cocina", bromeó en cuanto a su mujer en un Instragram Live con Jocanamx, su performance Coach, cuando fue consultado qué proyectaba hacer el día que deje el futbol.

"Mi mujer me dice siempre que me deje de pendejadas, que deje de decir tonterías. Por favor nadie de aquí vaya a irle con el chisme a mi mujer de su Instagram", siguió Layún en cuanto al descontento de su esposa por la idea que tiene luego de colgar las botas.

Finalmente, reveló el juego que quiere desarrollar en el futuro: "Cuando me retire quiero entrenar un año golf para después dedicarme a jugar calificaciones a ver si logro avanzar a algun torneo".

Por último, en cuanto al club en donde le gustaría terminar su carrera, eligió a América o Rayados. Sin embargo, aclaró que no puede asegurar que vaya a ser así: "Son los únicos dos lugares que me encantaría soñar que me voy a retirar, pero después no sé, después la vida me lleva a otro lugar y me toca retirarme en otro sitio".

