New York City FC vs. Philadelphia Union: pronóstico para el torneo MLS is Back

En busca de comenzar con el pie derecho su participación en el torneo de verano MLS is Back, y a fin de mostrar su deseo de intensificar y demostrar que todos sus escépticos están equivocados, New York City FC y Philadelphia Union medirán fuerzas en el marco del Grupo A.

The Bronx Blues dejarán su localía en el Yankee Stadium para ejercer su posición en Orlando a partir de las 10:00 AM (ET) de este jueves 9 de julio y verse las caras con sus rivales de la Ciudad del Amor Fraternal, en el que posiblemente sea el duelo más apretado y emocionante que veremos en la zona de la Conferencia Este.

El mediocampista argentino Maximiliano Moralez intentará liderar el camino del New York City FC en el certamen, mientras que 'The U' contará con su máxima figura, el colombiano Alejandro Bedoya para dar un paso adelante y comenzar el certamen con la nota alta.

Maxi Moralez del New York City FC. (Getty)

Philadelphia Union ingresa a este compromiso como el favorito en las apuestas para ganar este partido. Es así que DraftKings y SugarHouse tienen a este equipo pagando +185; mientras que New York City FC paga +130 en caso de una victoria, por su parte, un empate tiene un pronóstico atractivo al pagar +265 en ambas casas.

Los apostadores también tendrán muchos ítems para jugar durante este partido. Además del resultado, también hay apuestas para los goles totales. Más de 2.5 anotaciones paga -186, mientras que menos de 2.5 goles paga +155, por lo que esperaríamos que esta sea una contienda con alta cantidad de anotaciones.

New York City FC vs. Philadelphia Union: apuestas paralelas

Los fanáticos de las apuestas podrían recibir un regalo de cara a este compromiso; por ejemplo, si anotan goles ambos equipos, pagarían -230 por SÍ y +175 por No; mientras que sobre el equipo ganador del segundo tiempo, New York City FC paga +155, Philadelphia Union da +200 y un empate paga +175.

Para aquellos a quienes les gustan las apuestas paralelas, las casas de apuestas deportivas también ofrecen algunas oportunidades interesantes como apostar al primer goleador. El máximo favorito para convertir es el brasileño Heder (New York City FC), que paga -109, seguido de cerca por su compañero de equipo Alexandru Mitrita (+185).

New York City FC vs. Philadelphia Union: pronósticos

DraftKings SugarHouse Philadelphia Union +185 +185 New York City FC +130 +130 Empate +265 +265

DraftKings & SugarHouse

