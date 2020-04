Oribe Peralta eligió a los entrenadores que más lo marcaron

Oribe Peralta tiene una larga trayectoria en la Liga MX tras pasar por siete clubes distintos a sus 36 años. Desde su debut en Monarcas en 2003 el delantero formó parte de equipos campeones en México, en los que ganó seis títulos. Además, fue dirigido por grandes entrenadores y en una entrevista con Línea de 4 eligió a los que más lo marcaron.

"Obviamente uno de los mexicanos que más me ha aportado es Luis Fernando Tena que lo tuve primero en Chiapas, luego en Selección y ahora en Chivas. Es de los entrenadores que más ha marcado mi carrera", comenzó Cepillo sobre el técnico con el que ganó la medalla dorada en Londres 2012 y con quien actualmente trabaja en Chivas

Rubén Omar Romano fue otro de los nombres que escogió Oribe. El argentino lo hizo debutar en Monarcas el 22 de febrero de 2003 en la derrota de su equipo 1-2 en contra del Club América. El atacante sólo sumó dos partidos con Morelia para seguir su camino en León.

"Luego Miguel Brindisi que me lleva de Santos a Jaguares para reforzar el equipo", agregó sobre el DT que estuvo sólo un año en el club de Chiapas. En Jaguares, Peralta consiguió ser titular y marcó 12 goles en 35 partidos.

Por último, no olvidó a los hombres que lo formaron en fuerzas básicas en el Centro de Sinergia Futbolista. "De los que estuvieron a principio de mi carrera cuando llegué a CESIFUT: Oscar Torres, Julio César Almendares, Carlos Vázquez, Armando Aguilar que son los jugadores que me formaron", concluyó el futbolista que aseguró que no quiere ser entrenador una vez que se retire.

