Pablo López se mostró muy feliz y dijo que quiere ganar títulos en Toluca

La salida de Leo Fernández y Felipe Pardo caló hondo en el equipo que dirige José Manuel de la Torre. Es por esto que Toluca le respondió con las contrataciones de Joao Plata y de Pablo López, el uruguayo que viene a remplazar a su compatriota en la zona ofensiva.

Tras la presentación, el sudamericano se mostró muy contento en llegar a México y expresó que viene para lograr campeonatos. "La idea es ganar algo, sé que el equipo hace 10 años que no gana un campeonato; la idea sería ir a por todo este año, y de la mejor forma, con los compañeros", señaló en conferencia de prensa.

Pablo López dijo que quiere ganar campeonatos. (Twitter)

Por otra parte, el Diablo Uruguayo explicó que ya han pasado varios compatriotas por la institución por lo que dejaron la vara muy alta y que debido a esto le toca hacer lo mismo. "Voy a portar el dorsal 11 y en un reto para arrancar en el futbol mexicano", expresó el atacante.

Por otro lado, el futbolista señaló que por el momento no trabajó con el grupo sino que realizó algunas pasadas. De todas maneras, dijo que estuvo viendo al plante y piensa que el club tienen uno buen equipo para competir.

"Me encantaría jugar con el estadio lleno. Ahora con el tema del COVID no se puede pero en un futuro me encantaría estar ahí porque es una cancha, muy linda, que tienes a la afición al lado y eso es muy bueno para el jugador", finalizó Pablo López.

