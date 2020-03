Para Fernando Guajardo, Carlos Salcedo no ha aprovechado las oportunidades y no debería ser tomado en cuenta

Fernando Guajardo a través de Multimedios aseveró que el central Carlos Salcedo no aprovechó las oportunidades que tuvo como titularidad en la línea defensiva de Tigres y que lo mejor sería si fuera a la tribuna, ya que ir al banco de los suplentes, sería un lujo.

"Existen muchos defensores de Salcedo que piensan que le quitaron la titularidad al jugador y en verdad nunca la tuvo. Jugó porque hubo muchas lesiones y bajas en el equipo y al Tuca no le quedó más remedio que colocarlo en el once inicial, pero la verdad no aprovechó las oportunidades" afirmó Guajardo.

Asimismo, hay que recordar que el central de 26 años de edad no tuvo continuidad en Italia con la Fiorentina, ni en Alemania con el Frankfurt. Sin embargo, ha podido contar como titular en varios partidos durante esta campaña ante: Cruz azul, Chivas de Guadalajara, Pachuca, Santos y Alianza.

Carlos Salcedo no ha tenido buenos rendimientos en general desde que llegó a Tigres hace más de un año. Y lo que también le resta puntos con los Felinos es su mal manejo con los aficionados en las redes sociales, al ser criticado por sus actuaciones, el jugador no lo piensa dos veces para responder.

