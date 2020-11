Piojo Herrera dio una curiosa orden a los jugadores del América previo al inicio de la Liguilla

El triunfo del América este domingo, 3-1 sobre los Tigres de la UANL, le permitió asegurar su participación en la Liguilla que definirá quién es el campeón del torneo Guard1anes 2020 a falta de una jornada para la finalización de la fase regular, por lo que la intención del Piojo Herrera pasa por no perder a ningún jugador en la fecha final ante Juárez.

Y es por eso que fue el propio entrenador el primero en cambiar el chip y salirse de las constantes disputas que ha tenido con el arbitraje, cuestionando en muchas ocasiones la implementación del VAR, para transmitir a su plantilla un mensaje conciliador y evitar así problemas a futuro.

Quedó de manifiesto precisamente cuando El Piojo fue consultado por el gol anulado a Henry Martin y esquivó todo tipo de polémica. “No puedo hablar de ellos, porque ellos vieron las tomas y hoy ni siquiera es que fueron a ver el VAR. Es una decisión de gente de VAR y si no entró bien o si no se rectifica, pues es de ellos la decisión. Nos hemos concentrado y no vamos a meternos más con ellos", dijo.

"TENEMOS QUE PENSAR PRIMERO EN JUÁREZ, NO PODEMOS SALTAR A LA LIGUILLA" #LUPenCasa Las reacciones de Miguel Herrera tras la victoria del América sobre Tigres en la J16 del Guard1anes 2020 @andremarinpuig, @alexblanco23, @GusMenFox, @F_Quirarte, @YayoDelaTorreM, @FABIANESTAY10 pic.twitter.com/Q0JirFcdsn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 2, 2020

Herrera manifestó, además, estar muy conforme por el partido que jugaron sus dirigidos ante Tigres, un equipo que más allá de los vaivenes siempre es candidato al título. “El equipo hace un juego inteligente y debíamos ganar para estar seguros en esos cuatro primeros. No era rival fácil, pero el equipo hizo las cosas bien y faltó un poco de contundencia, porque si no, no hubiéramos sufrido en el último minuto”, dijo.

Y concluyó: “Superamos la barrera de los 30 puntos y solamente queda un partido para asegurar ese segundo lugar. El equipo jugó bien, se tocó bien la pelota, se conectó para generar buenas llegadas y concluimos las llegadas importantes y dar una alegría a la afición y pelearemos por estar en el segundo lugar”.

Lee También