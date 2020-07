Polémica: Mauro Cejas acusó a un silbante de pedir dinero para que Santos Laguna siga con vida en la Copa Libertadores 2014

Durante sus participaciones en competiciones de CONMEBOL, los equipos de México demostraron estar a la altura. Pasó con Cruz Azul en 2001, con Chivas de Guadalajara en 2010 y con Tigres UANL en 2015, pero otros clubes también estuvieron cerca de escribir en la historia grande de la Copa Libertadores de América.

En la edición del 2014, Santos Laguna pasó la fase de grupos como cómodo líder superando a Arsenal, Peñarol y Deportivo Anzoátegui, pero su performance culminó en los octavos de final. Cayó ante Lanús con un resultado global 4-1 en favor de los de Argentina y se quedó con las ganas de seguir avanzado.

En 2014, Santos quedó eliminado en octavos (Getty Images)

Pero ahora, seis años después de esa llave de eliminación, estalló la polémica. Y es que Mauro Cejas, exfutbolista de los Guerreros, reveló una insólito extorsión por parte del silbante designado para impartir justicia en aquel encuentro de vuelta en el Estadio Corona de Torreón.

¿SOBORNOS EN COPA LIBERADORES?



“El árbitro que nos iba a pitar a nosotros quería plata, allá se manejan así... Alejandro Irarragorri dijo, nosotros no nos prestamos a eso”

Mauro Emiliano Cejas

Exjugador @ClubSantos



"En la Copa pasaba de todo, inclusive a mí. El árbitro que nos iba a dirigir era de Uruguay. Quería plata porque sino, no nos iba a cobrar esto... En pocas palabras, te insinuaban a que uno de los dirigentes le haga una llamada para que llegaran a un arreglo", confesó el Pitu en diálogo con Oleada Deportiva.

Cejas no reveló la identidad del colegiado, pero revisando la ficha de aquel Santos Laguna vs. Lanús en México fue Darío Ubriaco quien pitó, y justamente es charrúa. "Alejandro Irarragorri dijo 'nosotros no nos prestamos a eso, ganamos dentro de la cancha', y me pareció perfecto".

