¿Puede irse? La situación contractual de Emmanuel Gigliotti en Toluca

Emmanuel Gigliotti pisó tierras meixcanas en 2019, cuando decidió desembarcar en Toluca. El delantero se sumó a los Diablos Rojos, luego de anoticiarse que no iba a ser tendido en cuenta en Independiente para la próxima temporada.

En su estadía en el futbol azteca, el Puma convirtió 10 goles en 40 partidos, aunque le costó encontrar cierta regularidad en momentos donde el equipo no podía salir del fondo de la tabla de posiciones con Ricardo La Volpe como entrenador.

Gigliotti festeja con Independiente, club al que le gustaría volver.

Hace algunas semanas, en diálogo con el sitio Muy CAI, el goleador declaró que es consciente que está lejos de alcanzar un buen rendimiento y que su deseo es poder retornar lo más pronto posible a Independiente.

Ahora bien, ¿cómo es la situación contractual del argentino? Gigliotti tiene contrato con Toluca hasta junio de 2021 y su cláusula de rescisión ronda el millón 700 mil dólares.

Lo positivo para el conjunto Choricero es que el Rojo no la tendrá fácil si pretende hacer uso de la opción de compra: su economía como club no pasa por sus mejores momentos y no invertirían precisamente en el experimentado atacante. Pero a no confiarse, dentro de un año el panorama podría ser otro completamente distinto.

Lee También