El director deportivo de Inter Miami, Paul McDonough, quería incoporar a Roger Martínez, exjugador de Villarreal, que actualmente se desempeña en el América de México. Lastimosamente, el delantero de 22 años de edad se puso exigente y pidió demasiado dinero.

Está claro que a su corta edad, el Chapulín ya lleva bastante recorrido futbolístico. Debutó en Racing allá por el año 2013. En el año 2018 debido a su alto rendimiento dio el salto de calidad y se fue a jugar al Villarreal.

Roger Martínez no juega desde el año pasado. (Fuente: Getty)

Actualmente, Roger juega en el América de México. Que por cierto, no se encuentra en su mejor momento. Esta posible salida a cambio de una fortuna no les cayó bien a los aficionados de las Águilas y manifestaron su enojo en las redes sociales.

Por otro lado, directivos del Inter Miami se contactaron con el futbolista pero no hubo acuerdo. "Roger Martínez es alguien de quien hablamos con el Club América. Resultó ser muy difícil, no hay ningún secreto al respecto. Si es algo que podría haberse hecho, Martínez es alguien que me hubiera interesado traer al club", manifestó Paul McDonough en entrevista para Miami Herald.

Por el momento, el delantero colombiano continuará entrenando con las Águilas, donde no es tenido en cuenta para jugar por pedido de la directiva azulcrema.

