Suzy Cortéz saludó a Lionel Messi por su cumpleaños

En el día de hoy, está cumpliendo años el mejor jugador que tiene el planeta: Lionel Messi. La Pulga festeja sus 33 años de edad junto a su familia en Barcelona. El astro argentino recibió saludos desde todas partes del mundo, uno de éstos ha sido por parte de Suzy Cortéz, vedette brasileña y fanática de América.

Suzy, además de ser una fiel seguidora del equipo de Coapa, también ha demostrado a lo largo de los años su fanatismo por Barcelona y por Lionel Messi, donde, de vez en cuando, sube fotos con la playera del 10 argentino.

En esta ocasión, subió una fotografía en donde se la ve con la camiseta de Messi y, además, le dejó un mensaje por su cumpleaños.

"O aniversário é dele, mas a felicidade é nossa. Palavras são insuficientes para expressar as alegrias que este homem proporcionou ao torcedor blaugrana ao longo da sua intocável trajetória no melhor clube do mundo. ¡Feliz cumpleaños, GOAT! ����⚽️ ¡Feliz cumpleaños, leomessi!", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

En el día de ayer, Barcelona se enfrentó ante Athetlic Bilbao por una nueva jornada de La Liga y lo derrotó por 1-0. Messi jugó los 90 minutos y fue una de las figuras.

