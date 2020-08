Tigres era el escolta de la Liga MX, pero Miguel Sansores convirtió un gol agónico en la última del partido

Mazatlán FC y Tigres UANL se enfrentaron por la séptima jornada del Guard1anes 2020 en El Kraken, juego correspondiente a la Liga MX. En un partido donde hubo carencia de llegadas de peligro, André-Pierre Gignac volvió a demostrar su impresionante forma y convirtió para los suyos, mientras que Miguel Sansores empató en la última del partido.

Los Felinos llegaron a Sinaloa con la posibilidad de ganar y colocarse como escolta de Cruz Azul, ya que Toluca cayó goleado ante Puebla 4-1 en el juego previo. En tanto, los locales tenían la obligación de sumar la segunda victoria en lo que va del certamen, pues la tabla de posiciones los coloca en el fondo de la misma y las posibilidades de Liguilla comienzan a ser remotas.

El primer tiempo no fue para nada alentador, pero de igual manera fue suficiente para que André-Pierre Gignac demuestre por qué es de los mejores delanteros de la Liga MX. El francés, quien participó poco debido a que no le llegó demasiado el balón, disparó de media distancia en lo que podría haber sido uno de los goles de la jornada. Luego, Edu Vargas recibió dentro del área y la pelota encontró el parante derecho de Miguel Fraga.

El segundo tiempo tuvo 30 minutos donde realmente no pasó nada. No obstante, apareció él: luego de un gran centro de Luis Quiñones, Gignac se metió en la puerta del área y cabeceó sin dar oportunidad de respuesta. El delantero francés sigue con una impresionante racha de un tanto cada noventa minutos.

Cuando parecía que Tigres se iba a colocar como segundo en el Guard1anes 2020, Mazatlán igualó en la última jugada, mediante pelota detenida, gracias a un cabezazo fulminante de Miguel Sansores. 1-1 y pitido final.

