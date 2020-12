Emmanuel Gigliotti se acordó de Toluca en los festejos del título con León

Sin mantener una buena cuota goleadora desde su llegada al Estado de México, Emmanuel Gigliotti generó las críticas de todos los aficionados de Toluca. Por eso, y por decisión de los directivos, fue transferido a León. Y las estadísticas marcaron que en Guanajuato sí pudo cumplir con su función de delantero.

Sin ir más lejos, el atacante argentino fue el gran héroe de la final del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Marcó en la ida y en la vuelta de la definición contra Pumas UNAM y alzó el octavo título de la historia del conjunto norteño. Fiel a su estilo, declaró unas palabras que hicieron algo de ruido en Metepec...

"Es una revancha. No había sucedido lo que yo quería cuando me tocó llegar a Toluca y lo mejor que me pudo haber pasado este año fue cambiar y llegar a un equipo que juega realmente bien al futbol", soltó el elemento sudamericano en una plática con Fox Sports tras haberse consagrado campeón.

"LO MEJOR QUE ME PUDO HABER PASADO ESTE AÑO ES CAMBIAR DE EQUIPO"#LUPenCasa Así se expresó Emmanuel Gigliotti sobre su llegada a León, proveniente de Toluca, para conseguir el campeonato del Guard1anes 2020



En otras oportunidades, el Puma destacó que durante su estadía con los Choriceros no logró sentirse cómodo dentro del terreno de juego. Además, aseguró que su poca cuota goleadora se debió, en parte, a las escasas situaciones de peligro que generaba Toluca con sus planteamientos.

Los números de Emmanuel Gigliotti

En el Guard1anes 2020 de la Liga MX, el delantero argentino convirtió en 5 oportunidades durante la fase regular. Puebla, Querétaro, Atlas y Xolos de Tijuana fueron sus víctimas, pero los dos más importantes los anotó ante Pumas UNAM en las finales del campeonato.

