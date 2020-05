"Va a ser casi imposible que me superen": Hugo Sánchez sobre los récords de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Uno de los mitos de Hugo Sánchez como futbolista del Real Madrid tuvo lugar el 5 de mayo de 1990 cuando consiguió un hat-trick ante el Oviedo e igualó la histórica marca de Telmo Zarra con 38 goles en una temporada. Hubieron jugadores que superaron ese número, sin embargo no alcanzaron la factura de lo que consiguió el mexicano. El Pentapichichi recordó ese momento y comparó su marca con las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Un recuerdo maravilloso porque esos 38 goles que igualé a Telmo Zarra sirvieron para ganar mi quinto Pichichi y a la vez ser el primer jugador jugando en España que gana la Bota de Oro", expresó Hugo en Futbol Picante sobre el recuerdo de alcanzar el récord que estaba vigente desde el curso 1950/51.

El registro del ex Pumas tuvo una particularidad que aún no pudo ser imitada: los 38 tantos fueron a primer toque. "Me ha superado Messi, me han superado Cristiano Ronaldo en cuanto a goles, pero a primer toque yo creo que va a ser casi imposible", reconoció. En total fueron tres tripletes, nueve goles de cabeza, seis de falta, cuatro de penal y el resto de jugada en los 35 partidos que jugó.

Tuvieron que pasar 21 años para que tres fuera de serie igualen esa cantidad de goles en España: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luis Suárez. El portugués marcó 40 (2010/11) y 48 (2014/15); el argentino consiguió 50 (2011/12) y 46 (2012/13); mientras que el uruguayo logró 40 (2015/16).

Los restantes cuatro Pichichis de Sánchez fueron consecutivamente con 19, 22, 34 y 29 tantos entre 1984 y 1988. Terminó su paso por el cuadro Merengue con 164 goles en 240 partidos en Liga y 208 en total entre todas las competiciones, lo que le convierten en el sexto goleador histórico del club.

Lee También