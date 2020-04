Vasco Aguirre, el país donde dirigiría hasta en segunda y si va a volver como entrenador a México

Javier Aguirre tiene una extensa carrera internacional como entrenador. Desde su llegada a Europa en 2002 pasó por España, Japón, Egipto y Emiratos Árabes para solo volver a México en sus etapas de la Selección. Sin embargo, el Vasco expresó en una entrevista para La Última Palabra que le quedó un país pendiente en el que quiere trabajar y además respondió si regresará como DT al país.

El técnico de 61 años admitió que tiene "más de una oferta" para regresar en distintas actividades relacionadas al futbol mexicano. No obstante, expresó sus ganas de seguir dirigiendo y, si no es en España, no dejó dudas en el lugar donde le gustaría trabajar al frente de un equipo.

"Mi sueño siempre fue la Premier. Iría inclusiva si se me presenta la segunda división de Inglaterra. Buscaría agotar la última posibilidad como fuera en primera o en segunda, me da igual, es algo que tengo acá adentro", reconoció Aguirre que también narró la chance concreta que rechazó en 2013 de dirigir a West Bromwich Albion. En ese momento el entrenador tenía contrato con Espanyol y prefirió respetarlo.

��"A MÉXICO SÍ VOLVERÍA, NO DE ENTRENADOR" #VascoenLUPenCasa Javier Aguirre, además, reveló que tuvo una oferta, en su momento, para dirigir al West Bromwich de Inglaterra:



¡Velo completo en��! https://t.co/cMBYhFnBjm pic.twitter.com/lhLRNAMblJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 7, 2020

El ex Atlante también contestó si está en sus planes un posible regreso a México. "A México si volvería, no de entrenador. Creo que no estoy actualizado, creo que hay gente joven muy valiosa, pero si podría trabajar en otro sector del futbol que por lo menos hay dos o tres que podría trabajar" .

Vasco sólo estuvo cinco años en equipos de la Liga MX. Su última etapa fue en Pachuca en 2001, por lo que este año cumplirá 19 años fuera del futbol mexicano. "Quiero volver a México, tarde o temprano volveré a mi país. quiero estar con los mios y con mi gente. Llevo ya muchos años fuera y me gustaría volver, lo haré", concluyó.

Lee También