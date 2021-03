La fórmula ganadora del Atlanta United

Cuando hablamos del Atlanta United, dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres, se vienen varias cosas a la cabeza. Dentro de la MLS, ‘The Five Stripes’ es un estándar a seguir, en sudamérica es conocido como el equipo más argentino de la liga estadounidense, y en Paraguay lo ven como un club que puede servir como trampolín para Europa, como fue el ejemplo de Miguel Almirón.

Es casi imposible que se asocie al conjunto del estado de Georgia con una palabra negativa. Antes de la pandemia, era una sana costumbre ver el Mercedes-Benz Stadium lleno, con al menos 42.000 personas alentando al equipo. En varias ocasiones, Atlanta jugó ante unos 71.000 aficionados, un número más que impresionante. El club con apenas seis años de vida ha ganado 3 títulos, incluso sin mostrar su mejor fútbol bajo el mandato de Frank de Boer.

¿Cómo se logra poder atraer a jugadores de la jerarquía de Miguel Almirón o directores técnicos como el ‘Tata’ Martino sin haber pateado una pelota? Es que no fue un accidente. Atlanta United tenía una fórmula ya instalada mucho antes de tener un nombre, mucho antes de tener escudo. Comenzó como una idea: llevar a un equipo de la MLS a lo más alto y crear una infraestructura digna de un club que quiere ser uno de los mejores del mundo. Es por eso que les presentamos 20 puntos que han hecho al Atlanta United un ganador en la liga y un equipo a imitar por el resto.

20. La MLS como oportunidad

Arthur Blank (Getty)

El empresario y dueño de los Atlanta Falcons de la NFL, Arthur Blank, vio el crecimiento de la MLS desde el 2008. El impulso de la contratación de David Beckham a Los Angeles Galaxy mostró que la liga pueda pensar en grande y Blank quería traer un equipo de fútbol al estado de Georgia.

Atlanta cambió mucho su demográfica en los últimos 20 años, no sólo es una ciudad de inmigrantes amantes del fútbol, sino también cuenta con muchas personas provenientes de otras grandes ciudades del país. El fútbol, o soccer, podría ser ese nexo para unir a todas estas personas de distintas raíces, y crecer junto con el club. El camino del Atlanta United arrancó oficialmente en 2011, y luego de algunos vaivenes, la MLS le otorgó un plazo de expansión a Blank en el 2014 con la fecha de inicio en la liga para el 2017.

19. Un estadio a medida

Mercedes-Benz Stadium (Getty)

Para aprovechar la construcción del mega estadio para los Falcons, el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta United vino como anillo al dedo. Blank quería que el establecimiento no fuera sólo el mejor de la NFL, sino uno de los mejores estadios de multiuso en el mundo. Con una capacidad total para 71.000 espectadores, también puede acomodarse para 42.500, un número más habitual en el fútbol.

El Benz, como le dicen, cuenta con un techo retráctil y todo tipo de alta tecnología moderna para asegurar que el espectador no se pierda nada de la acción. Igual, 42.500 para la MLS en ese entonces era una aspiración muy alta. Vale recordar que los Seattle Sounders era el único equipo que llegaba a tener más de 30.000 por partido, y la mayoría de los equipos no superaban los 15.000 o 20.000. Para romper con esos números, el conjunto de Atlanta tenía que pensar muy distinto a los demás.

18. Filosofía sobre todo

Darren Eales y Carlos Bocanegra (Atlanta United Sitio Oficial)

Para crear una filosofía distinta, los altos mandos del club contrataron a Darren Eales, un exjugador inglés que se convirtió en presidente de la institución. Eales llegó a Atlanta United tras ocupar el cargo de director de fútbol en Tottenham Hotspur, y trajo una idea muy distinta de la que el resto de los equipos de la MLS estaban acostumbrados.

Sus tres pilares fueron: 1. Infraestructura de divisiones inferiores; 2. Comprar jugadores con alto nivel de reventa; 3. Vender jugadores. Eales quería que Atlanta United sea el primer equipo de la Major League Soccer que realmente se instale en el mercado mundial del fútbol. Para eso contrató al ex mundialista y defensor de la selección de los Estados Unidos, Carlos Bocanegra, y se pusieron a trabajar juntos para armar la plantilla.

17. Todo comienza con el DT

Gerardo ‘Tata’ Martino (Getty)

En su búsqueda de crear un equipo atractivo y distinto, Eales y Bocanegra entrevistaron a más de 50 técnicos de todo el mundo. En 2016, el club anunció una sorpresiva e impactante contratación: el primer director técnico de la historia del Atlanta United sería nada menos que Gerardo ‘Tata’ Martino, ex DT de la selección Argentina y FC Barcelona de España.

Martino admitió ante los medios de comunicación que la posibilidad de crear un equipo desde cero fue lo que más le atrajo de la oferta. También, la posibilidad de contratar jugadores distintos y jóvenes para que el club los pueda vender a Europa fue un condimento que al entrenador le interesaba mucho.

16. Contrataciones hechas a medida

Miguel Almirón (Getty)

Con la filosofía ya instalada y el técnico contratado, el club tenía la misión de armar un equipo a la medida de la idea. Para eso, Martino usó sus contactos en Sudamérica y, junto a Héctor Villalba, quien fue la primera contratación del club antes de la llegada del DT, el equipo se fue armando.

El mediocampista ofensivo paraguayo Miguel Almirón fue la primera gran contratación de la franquicia. Llegó a Atlanta desde Lanús de Argentina a cambio de, en ese entonces, una impactante cifra de $8 millones de dólares. Una clara señal que el equipo quería jugadores jóvenes y ganadores. Almirón era uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en ese entonces y, desde su contratación, fue un claro mensaje al resto de la MLS que Atlanta United iba a hacer las cosas de forma distinta. Con las llegadas de Josef Martínez, Yamil Asad, Carlos Carmona, Michael Parkhurst y Greg Garza, ‘The Five Stripes’ fue mostrando poco a poco que su plan era aprovecharse de las reglas de contratación de la Major League Soccer para armar un plantel competitivo.

15. Entusiasmo de la gente

Hinchas del Atlanta United (Getty)

Con la llegada del Tata Martino y las sorprendentes contrataciones de Almirón, Villalba y Martínez, el equipo evitó los clichés de incorporar a un futbolista mexicano -hay muchos mexicanos en la ciudad- o a una estrella transitando sus últimos años de carrera profesional. Atlanta United no bromeaba con la idea de romper el molde, y la afición respondió.

La inversión en talentos jóvenes no fue en vano, el club anunció previo a su primer partido unos 40.000 abonados en su temporada inicial. Realmente impactante, teniendo en cuenta que Atlanta no era una ciudad tradicionalmente futbolera en Estados Unidos.

14. Formando un ganador

Yamil Asad (Getty)

Con el equipo listo, arrancó su primera temporada en la liga en 2017, siendo sin lugar a dudas uno de los conjuntos de mayor atracción. Con un promedio de 48.000 fanáticos por partido, Atlanta United terminó cuarto en la zona del Este con 15 triunfos, 10 empates y 9 derrotas.

La juventud de Almirón, y las ganas de triunfar de Villalba y Martínez se vieron en cada partido, y el equipo terminó con un diferencial de goles a favor de +30. En los playoffs, el club quedó eliminado a manos del Columbus Crew por penales, pero había demostrado que tenían material para el futuro.

13. Las divisiones inferiores

Las divisiones inferiores (Atlanta United)

Perdido en las contrataciones estelares y los abonados que llenaban el estadio, Atlanta United comenzó en 2017 a trabajar en silencio en sus divisiones inferiores. Siempre fue una obligación para los directivos formar jugadores desde las fuerzas básicas para que en el futuro integren el primer equipo.

Atlanta United cuenta con divisiones inferiores Sub-12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19. Realmente un logro histórico de la liga, y una inversión grande. Hay varios equipos de la MLS que demoraron hasta 10 años en crear sus fuerzas básicas. Los chicos del club entrenan en el complejo Children's Healthcare of Atlanta Training Ground.

12. Children's Healthcare of Atlanta Training Ground

Children's Healthcare of Atlanta Training Ground (Atlanta United Web)

El Children's Healthcare of Atlanta Training Ground es un complejo ultramoderno que se utiliza para las divisiones inferiores y el primer equipo. Cuenta con un vestuario del plantel profesional con techos de 22 pies y 14 ventanas elevadas, seis vestuarios de la academia, cocina y comedor de servicio completo con acceso al balcón.

También presenta instalaciones de ciencias deportivas que incluyen un gimnasio de doble altura y dos piscinas de hidroterapia. Según la impresión del Tata Martino cuando el equipo comenzó a trabajar en la academia, “es un verdadero lujo.”

11. Atlanta United 2

Atlanta United 2 (Atlanta United Sitio Web)

Atlanta United no sólo invirtió en sus divisiones inferiores, también creó su segundo equipo Atlanta United 2, con el objetivo de darle minutos a jugadores que están a un paso de la máxima categoría.

En este han participado Miles Robinson, George Campbell, Efrain Morales, y Tyler Wolff, jugadores que forman parte del primer equipo hoy. Robinson ya jugó con la selección de los Estados Unidos y puede ser el primer futbolista de divisiones inferiores del Atlanta United en ser vendido a un club europeo.

10. La recompensa de un título

Campeones (Getty)

En 2018, Atlanta United quería seguir con la buena energía de su temporada inaugural. Redobló la apuesta y contrató a la joven promesa del fútbol argentino, Ezequiel Barco, proveniente de Independiente, por alrededor de 15 millones de dólares. Con un equipo más aceitado, el Atlanta United arrasó con la temporada regular, ganando 21 partidos y siendo el segundo mejor de la liga. Y en los playoffs, tuvo un camino relativamente fácil hacia la final.

En su estadio y delante a más de 71.000 aficionados, ‘The Five Stripes’ le ganó a los Portland Timbers 2-0 en la definición del título. Martino se fue del club siendo campeón y pasó a dirigir la selección mexicana, mientras que Josef Martínez terminó como goleador, y jugador más valioso de la temporada regular y la MLS Cup.

9. Crear una marca ganadora

Atlanta United vs Club América (Getty)

Luego de su primer título de la MLS y la idea del Tata Martino instalada, el club siguió su buena racha de ganar títulos. Bajo el mando de Frank de Boer, jugando un fútbol más opaco, pudo conquistar la US Open Cup de los Estados Unidos, una especie de Copa Italia.

También consiguió el título de la Copa de Campeones frente al América de México, lo que le dio el prestigio al club de transformarse en un conjunto ganador de títulos tanto locales como internacionales.

8. Aprender de los errores

Frank De Boer (Getty)

No todo ha sido color de rosas para el Atlanta United. Luego de la partida del Tata Martino, el club decidió dar un giro a su estilo auténtico y sudamericano, y contrató al holandés De Boer como director técnico. La idea era poder hacer un lazo más firme de los jugadores de habla inglesa y los latinos. Si había una crítica de la era de Martino, era que los jugadores que hablaban inglés a veces sentían que por el idioma tenían dificultades para comunicarse de manera directa con el entrenador.

El experimento no funcionó, tanto los futbolistas latinos como los de habla inglesa encontraron difícil trabajar con De Boer. Varios históricos como Leandro González Pírez y Michael Parkhurst no eran muy afines con las ideas tácticas del holandés. El club tuvo un opaco 2019 y en 2020, luego de un arranque donde no pudo marcar un gol en el torneo de MLS is Back, el DT fue cesado de su cargo.

7. Dar vuelta la página y apostar por la fórmula ganadora

Gabriel Heinze (Getty)

Cualquier club que pretenda ser protagonista a nivel local y mundial debe saber que a veces las cosas no van a salir como se esperaba. Y con De Boer, las cosas simplemente no salieron. Carlos Bocanegra y Darren Eales tuvieron que dar vuelta la página y buscar la fórmula que les dio éxito en sus primero dos años: un DT sudamericano.

Esta vez el club identificó a un técnico joven y con experiencia del más alto nivel como jugador. Se trata de Gabriel Heinze, el ex defensor de la selección argentina quien disputó dos mundiales de fútbol, y jugó en clubes como Manchester United, Real Madrid y PSG. Como director técnico, Heinze dirigió Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield en Argentina.

Con su contratación, Heinze pasó a ser el segundo DT del club en haber participado en una Copa del Mundo como jugador, tras el paso de De Boer. Además, Martino había dirigido la selección paraguaya en un mundial antes de pasar por Atlanta, lo que muestra la clara idea de la institución a la hora de elegir un líder de grupo.

6. El fútbol sudamericano como nexo

Marcelino Moreno (Getty)

Con el Tata y sus conexiones en el sur, Atlanta United ha sido un destino interesante para varios jugadores sudamericanos de alto nivel. Héctor Villalba, Miguel Almirón, Yamil Asad, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Matheus Rossetto, Josef Martínez, Santiago Sosa, Erik López, Lisandro López, Franco Ibarra, y Franco Escobar son sólo algunos nombres que han llegado.

Todos estos jugadores llegaron para trabajar en un club que promete una reventa al fútbol europeo. Atlanta United quiere distinguirse como la franquicia que mejor vende en la MLS, y su historia reciente lo comprueba.

5. Vender para comprar

Pity Martínez (Getty)

Según Eales, el fútbol es una rueda: hay que vender para comprar, y viceversa. Por mucho tiempo, las transferencias al exterior de la MLS eran relativamente baratas. Con la llegada de jugadores de la talla del Pity Martínez y Miguel Almirón, el club vendió a ambos por alrededor de 18 millones y 23 millones de dólares, respectivamente.

Héctor Villalba fue vendido a Libertad de Paraguay por la cifra de 4 millones de dólares, mientras que otros jugadores como Franco Escobar están cedidos a préstamo con la intención de reventa.

4. Comprar para vender

Santiago Sosa (Getty)

En los últimos tiempos, el club compró el pase del ex mediocampista de River Plate Santiago Sosa, por 6 millones de dólares, y el de Marcelino Moreno, ex Lanús, por 7 millones. La idea con todos estos jugadores es conseguir una reventa al exterior por una cifra más alta de lo que se pagó.

Ezequiel Barco es el jugador al que el club pone sus próximas fichas, esperando superar los 20 millones de dólares en una futura venta. Como club, FC Dallas es uno de los mejores de la Major League Soccer a la hora de transferir a sus jugadores jóvenes, pero el Atlanta United logra hacerlo a un precio más alto.

3. Poder de las celebridades

Ric Flair (Getty)

Atlanta United, con todo su éxito en el campo de juego, también atrae a figuras del espectáculo y de otros deportes a sus partidos. Desde raperos, jugadores de básquet, NFL, MLB, y actores, el club tiene un agrado de los famosos que potencia su imagen.

Ric Flair, el reconocido luchador de la WCW y WWE, estuvo presente en un partido y causó sensación. Estas presencias, por más irrelevantes que parezcan, ayudan a la liga y al equipo a conseguir otras audiencias, lo que ha hecho que Atlanta sea un equipo que represente la ciudad y no sólo a los fanáticos del soccer.

2. Hinchada numerosa

Hinchas del Atlanta United. (Getty)

El equipo no sólo llena la cancha, también cuenta con una hinchada fiel que llevó al Atlanta United a ser reconocido a nivel mundial. Tiene cuatro clubes de fans que hacen el grueso de su hinchada más feroz.

Ellos se encargan de llevar bombos, banderas y cantar canciones, algo que ha hecho que el Mercedes-Benz esté a la medida de un club ganador. La hinchada acepta gente de todo tipo de color, raza, gama social y pensamiento político.

1. Cambiaron la MLS

Atlanta United cambió el fútbol en los Estados Unidos. (Getty)

Atlanta United cambió el fútbol en los Estados Unidos en sus seis años de existencia. Comprobaron que se puede crear un equipo desde cero, atractivo no sólo para los fanáticos de la ciudad, sino también para jugadores, técnicos y aficionados al fútbol en todo el mundo.

En Argentina, por ejemplo, en los primeros dos años del equipo del Tata Martino, se transmitió cada uno de sus partidos por televisión. Hoy por hoy, Atlanta United es un equipo reconocido mundialmente por su estándar de excelencia y es considerado un grande del fútbol de los Estados Unidos.

Lee También