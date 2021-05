VER en USA Pachuca vs Club América EN VIVO: Pronósticos, a qué hora y en qué canal ver partido por la Liga MX 2021 en Estados Unidos

Pachuca vs Club América EN VIVO paralizará a todo México este jueves 13 de mayo, cuando ambos equipos se reten en el Estadio Hidalgo por los cuartos de final de la Liga MX, a las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos con transmisión TUDN USA, TUDN.com, TUDN app, Univisión y Univisión Now, así que atento a las predicciones, previa, en qué canal y a qué hora ver partido online en USA.

América llega con las expectativas por las nubes tras una excelente y destacada dirección técnica del "Galáctico", Santiago Solari, quedando mano a mano con Cruz Azul en la cima del torneo en su fase regular, por lo que buscarán trasladar su buen momento al duelo frente a Pachuca.

Por otro lado, "Los Tuzos" quieren acabar con las ilusiones de su rival sin dejarse achicar por el hecho de haber llegado a dicha instancia a través del repechaje, deshaciéndose de las Chivas de Guadalajara sin contemplación alguna, aunque, deberán tener cuidado, pues en las últimas jornadas del torneo parece que los ánimos desinflaron un poco.

Pachuca vs Club América: A qué hora ver online en USA

Guillermo "Memo" Ochoa (Foto: Getty)

Pachuca vs Club América batallarán a muerte en la ida de los cuartos de final de la Liga MX cuando suene el pitazo inicial a las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos, el próximo jueves 13 de mayo en suelo azteca.

Lugar: Estadio Hidalgo

Día: 13 de mayo

Hora Estados Unidos: 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT)

Hora México: 19:00 hs (Pachuca)

VER EN VIVO Pachuca vs América ONLINE en Estados UNIDOS (USA)

Santiago Solari (Foto: Getty)

Pachuca y América prometen muy buena acción futbolística cuando se midan en los cuarto de final de la Liga MX, contando con una transmisión televisiva amplia y variada en los Estados Unidos gracias a TUDN USA, TUDN.com, TUDN app, Univisión y Univisión Now.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN app, Univisión, Univisión Now

México: Claro Sports, Fanatiz México, Fox Sports App, Fox Sports 2, Cono Norte, Marca Claro

Pachuca vs Club América: Pronósticos en Estados Unidos (USA)

Tanto Pachuca como Club América no la tendrán fácil en esta etapa decisiva del torneo, pues el más mínimo error puede condenar la eliminatoria, y por consiguiente, su retorno a casa para pensar en la siguiente edición. Según Caliente, el favorito para triunfar en este partido es la tropa dirigida por Santiago Solari, la cual aparece con cuotas de +155, dejando a "Los Tuzos" con cuotas de +175, sellando la igualdad en +250.

Lee También