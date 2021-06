VER EN USA | México vs. Costa Rica EN VIVO Hoy: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por el Final Four de Concacaf Nations League 2021

México vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE: Hoy, jueves 3 de junio, se llevará a cabo el partido por la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf 2021 desde el Estadio Empower Field at Mile High en Denver, Estados Unidos. El encuentro será transmitido en directo por TUDN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Costa Rica ya se enfrentaron contra El ‘Tri’ en un partido amistoso el pasado 30 de marzo. En ese duelo, el equipo mexicano se impuso con un gol a cero gracias al buen trabajo de Hirving Lozano en el segundo tiempo (89 minutos).

México llega a la semifinal tras una corta preparación en su enfrentamiento contra Islandia, a quien ganó gracias al doblete de Hirving Lozano que frenó los deseos de triunfo del equipo europeo, el cual se imponía con un gol de Edson Álvarez en contra a los 14 minutos del inicio del partido amistoso.

Cuándo y a qué hora juega México vs. Costa Rica EN VIVO en USA

México vs. Costa Rica EN VIVO se medirán este 3 de junio a las 19:00 hs (PT) / 22:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Empower Field at Mile High en la localidad de Denver, Estados Unidos.

Día: 3 de junio

Lugar: Estadio Empower Field at Mile High

Horario por país México vs Costa Rica

Estados Unidos: 19:00 hs (PT) / 22:00 hs (ET)

Costa Rica: 20:00 horas

Argentina: 23:00 horas

España: 04:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Dónde ver México vs Costa Rica en EE.UU.

México vs. Costa Rica será emitido EN VIVO y EN DIRECTO para Estados Unidos vía TUDN mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, Paramount+, TUDN USA

México: TUDN En Vivo, TUDN, Canal 5 Televisa

México vs. Costa Rica pronósticos en USA:

Según la casa de apuestas Caliente, México cuenta con una cuota de -290 y la coloca como el favorito de pasar a la final de la Nations League. Por su parte, Costa Rica aparece con +550, lo que demuestra que tendrá un duelo muy difícil y tiene más probabilidad de empatar que ganar.

Resultados Cuota Costa Rica +550 Empate +290 México -209

*Cuotas cortesía de Caliente

