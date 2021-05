HOY New England Revolution vs. Atlanta United EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver en USA el partido por MLS 2021

New England Revolution vs. Atlanta United EN VIVO ONLINE | Este 1 de mayo chocarán por encuentro de la fecha 4 de Major League Soccer (MLS) 2021. desde el Gillette Stadium en Massachusetts. El partido será transmitido vía ESPN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para cuándo y cómo ver EN DIRECTO de este evento.

En su último encuentro por el Playoffs del MLS 2019, tuvimos un partido lleno de altibajo entre ambos equipos al luchar por el dominio de la cancha. Sin embrago por un tiro de esquina contra el arco de New England, Atlanta pudo imponerse con 1 a 0 en el marcador.

New England Revolution derrotó 1-0 a DC United en su encuentro anterior mientras Atlanta United esta llegando al partido con una claro triunfo 3-1 frente a Chicago Fire, por lo que este partido es importante New Englad para mantenerse en el torneo.

Cuándo y a qué hora juega New England Revolution vs. Atlanta United EN VIVO en USA

New England Revolution vs. Atlanta United EN VIVO se dará este 1 de mayo a las 16:00 hs (PT) / 19:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts).

Día: 1 de mayo

Lugar: Gillette Stadium

Horario por país New England Revolution vs. Atlanta United

Estados Unidos: 16:00 hs (PT) / 19:00 hs (ET)

México: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Dónde ver New England Revolution vs. Atlanta United en EE.UU.

Estados Unidos: myRITV, WSBK myTV38, WUPA - CW69 Atlanta, ESPN+, Bally Sports South, Bally Sports Southeast, 98.5 The Sports Hub

México: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Canadá: DAZN

New England Revolution vs. Atlanta United pronósticos en USA:

New England Revolution es el equipo que, por este partidp, mantiene la confianza de las casas de apuestas en Estados Unidos como FanDuel para ganar por la jornada 4 de la temporada MLS 2021 y las cuotas a favor es el doble a lo calculado para Atlanta United. Por otro lado, y a este último lo comparamos con la de empate, podemos que ambos posibles escenarios esta cerrado.

Resultados Cuota New England Revolution -140 Empate +270 Atlanta United +310

*Cuotas cortesía de FanDuel.

