VER EN USA | México vs. Estados Unidos EN VIVO Hoy: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por el final de Concacaf Nations League 2021

México vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE: Este 6 de junio, se llevará a cabo el partido por la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf 2021 desde el Empower Field at Mile High de Denver. El encuentro será transmitido en directo por TUDN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Tras muchos sacrificios y penurias en las semifinales, ambos equipos llegaron a las finales y será el partido más esperado de esta temporada. Estados Unidos puso acertar un gol en el último minuto para dejar fuera a Honduras mientras México llegó a penaltis contra Costa Rica, superando con cinco goles a cuatro.

Según varias fuentes, el equipo USMNT estará llegando al encuentro con Sergiño Dest, Weston McKennie, Giovanni Reyna y Zack Steffen. Por otro lado, México ha traído a Héctor Herrera, Diego Lainez, Edson Álvarez y Gerardo Arteaga para reforzar su defensa y ataque.

Cuándo y a qué hora juega México vs. Estados Unidos EN VIVO en USA

México vs. Estados Unidos EN VIVO se medirán este 6 de junio a las 18:00 hs (PT) / 21:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Empower Field at Mile High de Denver.

Día: 6 de junio

Lugar: Empower Field at Mile High de Denver

Horario por país México vs. EE.UU.

Estados Unidos: 18:00 hs (PT) / 21:00 hs (ET)

México: 20:00

Argentina: 22:00

Chile: 21:00

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

Dónde ver México vs Estados Unidos en EE.UU.

Estados Unidos: TUDN App, CBS Sports Network, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Paramount+

México: TUDN, TUDN En Vivo

Canadá: OneSoccer, CBS Sports Network

Costa Rica: Tigo Sports Costa Rica

Dinamarca: TV3 Sport, Viaplay Denmark

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Honduras: Televicentro En Vivo

Internacional: CONCACAF GO, YouTube, Concacaf Official App

México vs. USA pronósticos en USA:

Según la casa de apuestas DraftKings, México y Estados Unidos tendrán un partido muy cerrado y complicado pero esta casa se inclina por el equipo mexicano con una ligera diferencia de 36 puntos. Mientras que el empate es una opción menos problable,.

Resultados Cuota Estados Unidos +190 Empate +230 México +154

*Cuotas cortesía de DraftKings

México vs. Estados Unidos: alineaciones probables

México: Guillermo Ochoa, Uriel Antuna, Néstor Araujo, Edson Álvarez, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Hirving Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Rodríguez y Henry Martín. DT: Gerardo Martino.

Estados Unidos: Zack Steffen, Serguiño Dest, Matt Miazga, John Brooks, Antonee Robinson, Kellyn Acosta, Yunus Musah, Weston McKennie, Gio Reyna, Josh Sargent y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter

Lee También