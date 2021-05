VER EN USA | Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO Hoy: Conoce sobre las cuotas, pronósticos, fecha y dónde ver partido por Liga MX 2021

HOY Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO ONLINE: Este 15 de mayo, se realizará el partido por la vuelta de los cuartos de final del Guardianes de la Liga MX 2021 desde el estadio Azteca. El encuentro será pasado en directo por TUDN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Toluca y Cruz Azul se enfrentaron el partido por ida, teniendo como resultado dos goles a cero en contra del equipo azul, acabando con la buena racha del Cruz Azul que obtuvo en esta Liga MX y en la Concachampions.

Tras ello, Cristante declaró: “La realidad es que no se ha ganado nada, quedan 90 minutos. El equipo no tiene que sentir que vamos arriba, que es un juego nuevo, son 90 minutos y la idea es ser puntuales, resolver bien las situaciones e ir a ganar el partido. No es a ver qué hago, qué rescato o dar la iniciativa a Cruz Azul, sino no me presento”.

Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO en USA

Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO se verán las caras este 15 de mayo a las 18:05 hs (PT) / 21:05 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el estadio Azteca.

Día: 15 de mayo

Lugar: estadio Azteca

Horario por país Cruz Azul vs. Toluca

Estados Unidos: 18:05 hs (PT) / 21:05 hs (ET)

Perú: 8:05 p.m.

México: 8:05 p.m.

Colombia: 8:05 p.m.

Ecuador: 8:05 p.m.

Bolivia: 9:05 p.m.

Venezuela: 9:05 p.m.

Chile: 9:05 p.m.

Paraguay: 9:05 p.m.

Argentina: 10:05 p.m.

Uruguay: 10:05 p.m.

Brasil: 10:05 p.m.

España: 3:05 a.m. (16 de mayo)

Dónde ver Cruz Azul vs. Toluca en EE.UU.

Estados Unidos: ESPN Deportes+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ESPN Deportes, TUDN USA y UniMás

Internacional: Bet365

México: TUDN En Vivo, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 y Azteca 7

Cruz Azul vs. Toluca pronósticos en USA:

Para las casas de apuestas en Estados Unidos como DraftKings, Cruz Azul sigue siendo el equipo con la mayor probabilidad de llevarse el triunfo en este partido de vuelta, sin embargo la diferencia esta más amplia, por lo cual Toluca tiene mayor posibilidad de conseguir un empate que lograr un triunfo.

Resultados Cuota Toluca +700 Empate +300 Cruz Azul -235

*Cuotas cortesía de DraftKings.

