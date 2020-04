¿6 meses sin fútbol? "Siendo optimistas, el fútbol arranca en septiembre sin público"

Desde mediados de marzo que se cortó de raíz el fútbol argentino. Apenas se jugó la primera jornada de la Copa de la Superliga y algunos encuentros del ascenso sin público y a puertas cerradas. La cuarentena obligatoria la dictó Alberto Fernández en cadena nacional el 20 de marzo y desde ese día estamos todos desde nuestras casas a la espera del fin de esta pandemia que tiene en vilo a todo el mundo.

Este jueves, Nicolás Russo, presidente de Lanús y voz importante dentro de AFA, respondió sobre cuándo cree él que podríamos volver a tener fútbol en Argentina: "Ofrecimos, en una charla con Sergio Marchi, extender los contratos hasta diciembre porque siendo optimistas, podemos arrancar en septiembre sin público. Debemos honrar los compromisos que ya están firmados, nadie hablo de rebajas salariales, pero los contratos que vencen hay que renegociarlos de forma distinta. Con los jugadores hay una excelente relación, no hay ninguna grieta".

Además, dio detalles de cómo está la situación hoy, donde los clubes importante están totalmente en pérdida, mientras que el resto está al borde de no poder pagar sueldos prácticamente: "Recomponer esto nos llevará uno o dos años y el ajuste hay que hacerlo en el fútbol. Si no se toman medidas drásticas, hay 25 o 30 clubes que van a desaparecer. Hay que reordenar los clubes porque recién en junio del año que viene vas a empezar a producir ventas importantes, pero no al mismo nivel que se venían haciendo", manifestó en una entrevista con Superfútbol.

Por último, Russo subrayó la situación de los clubes irá decayendo, siendo una curva innevitable sabiendo que el fútbol podría estar parado, como mínimo, seis meses: "Los clubes van a terminar gastando lo que no se puede y la realidad es que ya venimos muy mal ahora y nuestra obligación como dirigentes va claramente al orden económico. Un equipo que firmó contratos altísimos, se va a tener que hacer cargo de eso, pero no lo podés condenar a que se vaya al descenso porque va a empezar a bajar y a jugar con los juveniles y le va a costar, mínimo, dos años y no sé si esto termina en ese tiempo".

En las últimas horas, también había dado su punto de vista Ginés González García, Ministro de Salud de la República Argentina, quién soltó: "No estamos ni cerca de que vuelva el fútbol". Además, informó que la cuarentena obligatoria no terminará el 26 de abril como se había dicho en primera instancia. Vamos poco más de un mes de aislamiento obligatoria y todavía parece que ni estamos por la mitad del camino.

