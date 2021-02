A Armani le preguntaron si Boca lo fue a buscar en algún momento y dejó las cosas en claro

Luego de brillar por más de siete años en las filas de Atlético Nacional, Franco Armani tomó la decisión de aceptar el desafío que River le planteó y a principios del 2018 fue anunciado como flamante refuerzo de la institución de Núñez.

El arquero argentino, retornando a su país de origen con la intención de hacerse dueño del arco de La Banda, logró su cometido a base de un gran esfuerzo y sacrificio implementado. Al día de la fecha, en consecuencia, el Pulpo es uno de los pilares más destacados del plantel que Marcelo Gallardo comanda.

#ESPNF12 �� | ESPN



"NUNCA HUBO NADA CON BOCA"



Franco Armani desmintió categóricamente haber tenido alguna posibilidad de atajar en Boca antes de llegar al Millonario. pic.twitter.com/OiYoegXSxm — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 24, 2021

Este miércoles, en diálogo con F12, Armani respondió distintas preguntas relacionadas a su presente, River y la Selección Argentina. Sin embargo, una consulta llevada a cabo en relación a una supuesta oferta de Boca no paso desapercibida por parte del arquero.

Luego de ser consultado sobre un rumor que indicaba que él había sido sondeado por el Xeneize cuando todavía defendía el arco de Atlético Nacional, el arquero dejó las cosas en claro y contestó: "Lo desmiento. No hubo nada. No sé de dónde salió esa información, pero no me llegó nada".

Lee También