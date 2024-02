16 años, apenas un puñado de partidos en primera y potencias como Barcelona o Manchester United detrás. Este es el resumen a gran escala de todo lo comentado anoche alrededor de un Franco Mastantuono que empieza a generar miradas desde el otro lado del Atlántico. Esta es la reacción del universo culé ante la postura de River Plate y el deseo de renovar a la joya del millonario como desveló BOLAVIP. ¿Cómo sigue todo?

La prensa de la ciudad condal cita esa información que pondría a Franco Mastantuono una cláusula de recisión de 40 millones de euros. Hablamos de una cifra récord para el fútbol argentino. Mucho más hablando de un joven que el 14 de agosto del 2024 tendrá apenas 17 años en sus piernas. Por España medios como AS o Sport afirman que el conjunto culé ya contaba con una reacción de estas magnitudes y que los precedentes alrededor de la salida de Claudio Echeverri hacían prever algo así en Buenos Aires.

¿Cómo sigue todo? Pues afirman que Barcelona seguirá pendiente de Mastantuono. La economía del club blaugrana no va de la mano con grandes operaciones a corto plazo y mucho menos en una donde haya que abonar cláusulas de recisión. Se compara por estas horas una hipotética negociación con River con la que se tuvo con Atlético Paranaense por Vitor Roque. En la del brasileño se difirieron pagos de hasta 31 millones. Este escenario no se contempla con Franco.

Por Barcelona de momento tampoco confirman o hablan de Manchester United. Desconocen en Sport si los Diablos Rojos también siguen a un Franco Mastantuono que ayer fue relacionado con Old Trafford por todo lo alto. Se seguirá pendiente de su desarrollo y se pondrá el foco en unos meses donde se espera que siga ganando tanto minutos como rodaje. Martín Demichelis le ha dado confianza desde el primer momento.

Por último pero no menos importante, se descartan ofertas formales a corto plazo. Los rumores de un interés concreto no pasan de ello. Mundo Deportivo y Sport hablan de seguimientos, de una seducción en la cúpula de ojeadores del Barcelona que pasar a charlas con River es una tarea titánica ahora mismo. La economía culé todavía tiene obstáculos por cerrar pensando en volver a una normalidad donde incluso desde LaLiga se le permita abonar cantidades de este tipo en un solo jugador. Las cifras son claras.

La norma de LaLiga que tranquiliza a River

Barcelona está sobrepasado en el límite salarial y prepara grandes recortes. Hasta que no estén en verde en sus finanzas no podrán invertir cada euro vendido en el mercado en nuevas fichas para la plantilla. La norma del 1X1 no se aplica ahora mismo en una entidad donde se buscan reducir de cara al verano cerca de 70 millones de euros en salarios. Para que seamos claros, el club ahora mismo tendría que vender por 80 ‘kilos’ solo para abonar la cláusula de Franco Mastantuono.

La mayoría de edad, otro ítem

Figuras como Echeverri, Endrick y más talentos jóvenes de nuestro lado del mundo son fichados de manera cada vez más precoz. Es la nueva realidad del mercado. Pero no un impedimento para que estos nombres no emigren hasta tener 18 años. En el caso de Franco Mastantuono y sí alguien pagase su cláusula, no podría jugar en Europa de manera oficial hasta el 14 de agosto del 2025.