A Mauro Zárate le preguntaron si se va de Boca y no dudó

Mauro Zárate empezó el segundo ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca como titular. Ante Independiente en La Bombonera, a los 24 minutos quedó como único delantero de un equipo con diez jugadores. Para colmo, a la hora de juego salió por lesión.

Desde aquel encuentro, el atacante solo vio minutos contra Godoy Cruz el 23 de febrero, cuando entró a los 86 minutos por Carlos Tevez. En la recta final de la Superliga Argentina, no encontró lugar en una formación que por su efectividad parece intocable.

Con 32 años y su jerarquía, mucho se habló de la suplencia del jugador, que ni siquiera fue convocado en la última jornada del campeonato, donde Boca se consagró campeón.

Este martes, ante los rumores que apuntan que el Real Betis lo vendría a buscar en el próximo mercado de pases, Zárate respondió con contundencia.

"De Boca no me quiero ir y no me voy a ir. Ni loco", respondió el delantero en una entrevista con Radio La Red.

Ahora con la Copa Libertadores entresemana y la Copa de la Superliga los fin de semanas, Russo podrá darle más rodaje a Zárate.

