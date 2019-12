A lo Maradona y Messi: el Pollo Vignolo y un tiro libre casi perfecto

El partido que todos estábamos esperando. ¿Rayados de Monterrey vs Liverpool? No, nada que ver. ¿Barcelona vs Real Madrid? No, tampoco.

Sí, claro que sí, todos estábamos esperando el choque entre 90 Minutos y Fox Sports Radio, el duelo más picante de la televisión argentina.

Sebastián Vignolo, cuando su equipo se encontraba perdiendo por la mínima, estuvo muy cerca de marcar un golazo de tiro libre.

El Pollo, zurdo como Diego Maradona y Lionel Messi, homenajeó a estos dos cracks pegándole al ángulo.

Lamentablemente, la pelota reventó el travesaño. ¡Estuviste muy cerca, Vignolo querido!

+ Video del tiro libre:

Lee También