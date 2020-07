A pesar de su pasado en River, Abreu no dudo: "No le cierro las puertas a Boca"

Sebastián Abreu es un mítico delantero uruguayo que, pese a su elevada edad, continúa en actividad. De hecho, tiene el récord mundial por haber defendido la mayor cantidad de camisetas. Sin embargo, en la actualidad es jugador y entrenador al mismo tiempo.

El exatacante de la Selección Uruguaya es director técnico y futbolista de Boston River. Y, al mirar para atrás, puede sentirse orgulloso por lo conseguido, habiendo jugado la Copa del Mundo y vestido colores realmente importantes.

Precisamente, una de las camisetas más importantes que defendió Abreu es la de River Plate. De todas maneras, este viernes, el delantero de 43 años de edad aseguró que no le cierra las puertas a Boca Juniors en un futuro.

¿Piensa seguir jugando mucho más? Parece que no: la afirmación de Abreu tiene que ver con un posible desembarco en la entidad Xeneize pero cumpliendo su rol de director técnico, algo que podría no caer del todo bien en River.

"Como entrenador no le cierro las puertas a Boca. Si hay un club al que no iría y tampoco me llamaría sería Huracán. Acá, en Peñarol tampoco", comenzó exteriorizando Abreu en declaraciones brindadas a 'Puede Pasar'.

"Tuve la posibilidad de jugar en Boca, pero en ese momento estaba Martín Palermo. Hay que ser realista, estando el Titán era difícil. No quería ir a entrenar y no jugar. Al tiempo llegó la posibilidad de River y acepté", completó.

