No hace falta ser ni de Boca, ni de River. No hace falta haber nacido antes, o después. No hace falta ni que te guste el fútbol.

Todos conocen lo que pasó aquel partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2004 que se jugó en la Bombonera.

Patada de Gallardo a Cascini, expulsión para ambos, tole tole y un icónico "arañazo" del Muñeco a Roberto Abbondanzieri que quedó en la historia.

El exarquero, mucho tiempo después y desde otro lugar (es ayudante de campo de Martín Palermo), volvió a hablar de dicho acontencimiento.

En diálogo con El Show de Boca, que sale por AM 630, contó: "Nunca más hablé con él (Gallardo) porque tampoco lo propuso... Hablé con un montón de gente de River, me dijeron cómo era Marcelo y la verdad no sé lo que pasó en ese momento. Nos hemos cruzado como jugadores y como técnicos y no pasó nada".

Luego, animándose a bromear y con cierta picardía, tiró: "Fue un recuerdo que quedo y quedó la marca. En mi cara y en el fútbol, jaja. No le tengo rencor".

Más allá de aquel cruce que parece haberlos rivalizado de por vida, el Pato no tuvo problema en reconocer al de River en su labor como DT.

"Me gusta mucho lo que hace Gallardo y lo intentamos copiar. Como técnico me saco el sombrero por todas las cosas que hace y lo que sé desde adentro de River porque tengo la suerte de compartir mucho tiempo con Leo”, expresó.

