Agüero se confundió a los Funes Mori: "No sé cómo hacen sus mujeres"

Qué fenómeno es Sergio Agüero. El Kun es uno de los actores principales de esta cuarentena obligatoria. ¿Se la pasa entrenando? No, nada que ver. El delantero de Manchester City no para de jugar a la play 4, es el dueño de todo en el FIFA 20. Sus vivos, una verdadera locura.

Ayer, mientras transmitía para todos sus seguidores, el ex-Independiente se confundió: quería fichar en el FUT a Ramiro Funes Mori y terminó comprando a Rogelio, su hermano, el delantero. Su reacción, claro, fue sensacional.

"Pensé que era el central. Que culiado, son iguales eh. Mirá vos, pensé que era el central, pero bueno, no importa. Son iguales eh. Me re confundió ¿no?. Se cagan de risa ustedes y buen, qué querés, ya los ojos los tengo así, no veo nada. Igual, son iguales", empezó el crack hasta que recibió un mensaje de texto.

El Kun @aguerosergiokun se confundió a los hermanos Funes Mori. "Yo no sé cómo hacen sus mujeres", tiró. Ramiro le mandó un audio, explotaron de la risa.



El Kun Agüero que juega re manija al FIFA 20 es el mejor Kun Agüero. Fin.

"¿Sabés por qué dijo Ramiro? Porque justo me mandó un mensaje. Me está viendo, te dije. Me mandó un mensaje. Es que me confundí wacho, son iguales. Me confunden, yo no sé cómo hacen sus mujeres que no se confunden", continuó.

Y después puso un audio que le mandó el exdefensor de River, donde explotó de la risa. ¡Sin dudas, el Kun es el gran ganador de esta cuarentena obligatoria!

