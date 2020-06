Ahora Scaloni dijo que sus hijos son hinchas de River

En los últimos días, a Lionel Scaloni le consultaron sobre si era cierto que desde la Selección Argentina tenían preferencias por La Bombonera.

La respuesta del entrenador dio que hablar y más aún cuando dijo que no prefería el Monumental.

Este martes, Scaloni habló con Sportia y habló sobre el después de aquellas declaraciones y tiró para River.

"Yo cuando fui a ver la final de River de la Copa Argentina en Mendoza llevé a mis hijos y a mi familia. Mis hijos, que uno va a cumplir cuatro años y el otro tiene ocho, vieron el partido y se hicieron hinchas de River", contó.

Además, agregó: "No va por un tema de camiseta, no va por un tema de aliento. Sinceramente no soy así, no estoy para desunir, yo quiero unión".

¿Quedó claro?

