Peter Arévalo a Rodríguez: "Tú sabes que ya tienes que retirarte"

Alianza Lima tenía la oportunidad perfecta para ponerse a 6 puntos de la zona de descenso a falta de 2 fechas para el término de la Liga 1, sin embargo, en un partido para el olvido, los íntimos cayeron 2-0 ante Sport Boys, equipo que pasaba por la misma situación pero ya está salvado.

Debido al bajo rendimiento de muchos jugadores de Alianza Lima no solo ante Sport Boys, sino en toda la temporada, el periodista Peter Arévalo, confeso hincha blanquiazul, criticó la forma en la que el equipo dirigido por Daniel Ahmed cayó ante los rosados.

Cuestionó a varios en el programa 'A Presión', uno de ellos Alberto Rodríguez, de quien dijo: "Alberto Rodríguez fue una puerta abierta. Hermano, tu sabes que ya tienes que retirarte del fútbol y te lo digo con todo respeto, sabes que no da para más. Fuiste de los mejores centrales quizás de los últimos 20 años, pero ya no das para más".

Agregó: "Lo digo con respeto, porque cuando alguien habla de un jugador, habla de su rendimiento en el campo de juego, no como persona. Lo de Universitario no fue casualidad, me extraña porque en algún momento pregunté sobre el rumor de su llegada y me dijeron: no, estás loco Peter".

Alberto Rodríguez tiene 36 años y llegó a Alianza Lima luego de su paso por Junior de Barraquilla y Universitario. Alberto fue uno de los jugadores importantes en la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018.

